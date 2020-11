Bohemian Rhapsody, disponible sur Amazon Prime Video

Le mois de novembre est là et avec lui la plateforme de streaming Vidéo Amazon Prime ajoutera de nouvelles séries, films et documentaires, comme cela s’est produit au mois de septembre. Dans le domaine des séries, This is Us, Harrow and Mothers reçoivent de nouvelles saisons, bien qu’il y ait aussi la première de nouveaux titres tels que Patrie: Fort Salem. Pour les plus cinéphiles, la plateforme trouvera de grands films tels que Aquaman, Bohemian Rhapsody et The Equalizer 2 tout au long du mois.

Nouvelle série de vidéos Amazon Prime

This Is Us (T4) – 1 novembre Harrow (T2) – 2 novembre All for the Game (T1) – 6 novembre Mothers (T2) – 13 novembre Agence des affaires magiques – 15 novembre Mère patrie: Fort Salem – 20 novembre

Nouveaux films vidéo Amazon Prime

Jexi – 5 novembre Match Point – 5 novembre Ferro – 6 novembre Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation – 7 novembre Identité supprimée – 9 novembre Mission Impossible: Fallout – 21 novembre Oncle Frank – 25 novembre Aquaman – 26 Novembre Bohemian Rhapsody – 26 novembre The Equalizer 2 – 30 novembre