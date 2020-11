Disney Plus commence son dernier mois de l’année 2020 avec un bon nombre de premières axées sur le fait d’être considéré comme une famille et avec deux super contenus très attendus par tous les fans de l’usine Micky Mouse. Les premières de Disney Plus pour décembre 2020 incluent la finale de la saison de The Mandalorian, ainsi que les épisodes en attente, et la possibilité pour tous les abonnés de regarder Mulan sans payer plus.

Disney Plus sort en décembre 2020

Films

Séries et documentaires

Avec ces premières de Disney Plus, le service de streaming clôture son 2020 avec beaucoup de contenu de Noël et surtout avec l’arrêt complet (pour l’instant) de The Mandalorian, qui continue d’être l’un des contenus les plus acclamés du service et avec l’arrivée en public pour les abonnés Mulan, l’une des expériences les plus importantes en transférant directement sa sortie en salle vers le service de streaming payer un prix supplémentaire à l’abonnement traditionnel.

Cependant, pour l’année prochaine, on s’attend également à ce que Disney Plus répète le jeu avec des séries plus exclusives, notamment le très attendu WandaVision et l’arrivée de The Falcon & Winter Soldier sur la chaîne, ce qui renforcera sa diffusion pour le contenu télévisuel. mais, au lieu de Star Wars, avec une autre de ses pièces clés: Marvel.

On verra si 2021 nous surprend aussi avec la troisième saison de The Mandalorian ou il faudra attendre beaucoup plus longtemps pour revoir Mando.