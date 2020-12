Euphoria revient sur HBO

Le mois de novembre est là et avec lui la plateforme de streaming HBO Espagne, qui a donné le feu vert à une série de The Last of Us, ajoutera un grand nombre de nouvelles séries et films, comme cela s’est produit au mois de novembre. Ce mois-ci, The Dark Matter, 30 Coins, Un enseignant ou The Flight Attendant ajouteront de nouveaux chapitres, tandis que Euphorie fera la première d’un chapitre spécial et de nouvelles séries arriveront comme El estado contra Pablo Ibar.

Nouvelle série HBO Espagne en décembre 2020

4 décembre

L’Etat contre Pablo Ibar

7 décembre

Euphoria: les rayures ne sont pas éternelles – Chapitre spécial

11 décembre

23 décembre

23 décembre

Nouveaux films HBO Espagne en décembre 2020

1er décembre

Honte 17 à nouveau Adaptation. The Orchid Thief Match Point American Ultra Manuale D’amore Lucy The Merchant From Venice 47 Meters Pagafantas No Controls Hier ne se termine jamais Apprendre à conduire avant minuit Bon Appetit Borg / Mcenroe Carmina et Amen Cash Chloe Byzantium Kursk Demain All The Coutmaker Starts La cinquième puissance Un amour de la hauteur Les Irlandais Une heure de plus dans les îles Canaries Immortels L’enfant de karaté Las Marismas John Rambo Adele Et le mystère de la momie L’amour n’arrive nulle part Garçon Samba Aurora Borealis Je te donne mes yeux Carrefour Un coup de hauteur

4 décembre

Alexandre le Grand Le Diable porte Prada La voix endormie Abraham Lincoln: Chasseur de vampires aimant dangereusement Je leur donne un an Le guide Pathfinder Quatrième étage

7 décembre

8 décembre

10 décembre

11 décembre

Anacleto: L’agent secret Damn Neighbours aime fou un autre Elfe de la Terre Stoker attend d’autres instructions

13 décembre

Astérix et Obélix contre César Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre Astérix et Obélix: au service de Sa Majesté Astérix aux Jeux Olympiques

15 décembre

Moi, Daniel Blake Stefan Zweig: Adieu à l’Europe Tarte aux poires colossales à la lavande dans la voie lactée

18 déc.

The Grand Budapest Hotel La théorie de tout Chronique À quoi s’attendre lorsque vous vous attendez à un monde fou

20 décembre

25 décembre

27 décembre

30 décembre