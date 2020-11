Toutes les premières de HBO Espagne en décembre 2020

Séries et films

Ce sont toutes les premières de HBO Espagne pour décembre 2020: des films, toutes les nouvelles séries et un bon nombre de documentaires.

Dernier mois de l’année pour la chaîne de streaming qui a eu le plus de succès avec ses propres productions. Une année au cours de laquelle l’une des premières les plus importantes de HBO a été Patria et qui clôt le cours avec un grand nombre de films ajoutés à son catalogue, et avec le retour de certaines des séries les plus acclamées de la chaîne comme Euphoria in format spécial, non sans oublier le contenu Kids avec une pertinence particulière à Noël et avec la première de films à regarder en famille.

HBO premières en Espagne en décembre 2020

Films sur HBO Espagne

Honte: première le 1er décembre. 17 Encore une fois: première le 1er décembre. Adaptation. The Orchid Thief: Première le 1er décembre. Point de match: première le 1er décembre. American Ultra: Première le 1er décembre. Manuale DAmore *: première le 1er décembre. Lucy: première le 1er décembre. The Merchant of Venice (1er décembre à 47 mètres: première le 1er décembre. Pagafantas: première le 1er décembre. Pas de contrôle: première le 1er décembre. Hier ne se termine jamais: première le 1er décembre. Apprendre à conduire: première le 1er décembre) Décembre Before Midnight: Première Décembre 1. Bon Appetit: Première Décembre 1. Borg / McEnroe: Première Décembre 1. Carmina et Amen: Première Décembre 1. Cash: Première Décembre 1. Chloé: Première Décembre 1 Byzance: première le 1er décembre. Koursk: première le 1er décembre. Demain, tout commence: première le 1er décembre. La couturière: première le 1er décembre. Le cinquième pouvoir: création le 1er décembre. Un amour de la hauteur: première le 1er décembre The Irishman: première le 1er décembre. Une heure de plus aux îles Canaries: première le 1er décembre. Immortals: première le 1er décembre. The Karate Kid: première le 1er décembre Las Marismas: première le 1er décembre John Rambo: première le 1er décembre Décembre Adele et le mystère de la momie: première le 1er décembre Love Happe ns: première le 1er décembre. Nowhere Boy: Première le 1er décembre. Samba: première le 1er décembre. Northern Lights: Première le 1er décembre. Je vous donne mes yeux: première le 1er décembre. Crossroads: première le 1er décembre. Un plan en hauteur: première le 1er décembre. Abraham Lincoln: Vampire Hunter: Première le 4 décembre. Alexandre le Grand: première le 4 décembre. Aimer dangereusement: première le 4 décembre. Le diable porte Prada: première le 4 décembre. The Gorge Guide (Pathfinder): sortie le 4 décembre. Je leur donne un an: première le 4 décembre. Quatrième étage: première le 4 décembre. La voix endormie: première le 4 décembre. Everything Else: Première le 7 décembre. Dog loves: première le 8 décembre. The Dark: Première le 10 décembre. Anacleto: Secret Agent: première le 11 décembre. Another Earth: première le 11 décembre. Attendre d’autres instructions: Première le 11 décembre. Comme un fou: première le 11 décembre. Elf: première le 11 décembre. Foutus voisins: première le 11 décembre. Stoker: Première le 11 décembre. Astérix et Obélix contre César: première le 13 décembre. Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre: première le 13 décembre. Astérix et Obélix: Au service de Sa Majesté: Première le 13 décembre. Astérix aux Jeux Olympiques: première le 13 décembre. Moi, Daniel Blake: première le 15 décembre. Stefan Zweig: Adieu l’Europe: première le 15 décembre. Colossal: première le 15 décembre. Gâteau aux poires à la lavande: première le 15 décembre. Dans la Voie lactée: première le 15 décembre. Chronique: sortie le 18 décembre. The Grand Budapest Hotel: première le 18 décembre. Mad World: première le 18 décembre. À quoi s’attendre lorsque vous vous attendez: Première le 18 décembre. The Theory of Everything: Première le 18 décembre. K-19: The Widowmaker: Première le 20 décembre. Wanderlust: première le 25 décembre. Northmen: The Vikings: sortie le 27 décembre. Cible: Londres: première le 30 décembre.

Série sur HBO Espagne

Euphoria: Striped are not éternelle: première le 7 décembre. Matériel pour adultes: première le 11 décembre. Deux semaines à vivre: première le 23 décembre.

Documentaires en première de HBO

Baby God: première le 3 décembre. L’Etat contre Pablo Ibar: première le 4 décembre. Alabama Snake: première le 10 décembre. A Real Dream: première le 28 décembre.

HBO Enfants

Nuageux avec des boulettes de viande: première le 1er décembre. Mortadelo et Filemón contre Jimmy el Cachondo: première le 1er décembre. Epic, le monde secret: première le 4 décembre. The Grinch: Première le 4 décembre. Nowhere Boys S1-3 (4 décembre Polar Express: sortie le 4 décembre. L’aventure de Noël de Beethoven: sortie le 11 décembre. Henry Danger S5 (11 décembre Doraemon et la naissance du Japon: sortie le 18 décembre) Moley by Royal Invitation – Sortie le 18 décembre. Agent Binky: Pets of the Universe S1 (23 décembre Hop – Sortie le 30 décembre.

Avec cette liste, décembre met fin aux premières de HBO pour 2020 et en gardant un œil sur le propre contenu que la société publie en 2021 avec une force particulière sur HBO Max.