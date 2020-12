Une nouvelle Batwoman arrive sur HBO

Le mois de janvier est sur le point de commencer et avec lui la plateforme de streaming HBO Espagne, qui deviendra HBO Max l’année prochaine, ajoutera un grand nombre de nouvelles séries et de nouveaux films, comme cela s’est produit au mois de décembre. Ce mois-ci, de nombreuses séries débuteront leurs nouvelles saisons, comme Batwoman, Legacies, All American ou Charmed. Cependant, le deuxième épisode spécial de Euphorie avant sa troisième saison et une bonne poignée de films arriveront également sur la plateforme.

Nouvelle série HBO Espagne en janvier 2021

1er janvier

6 janvier

Liste de lecture extraordinaire de Zoey (saison 2)

16 janvier

Temps réel avec Bill Maher (saison 19)

18 janvier

19 janvier

Roswell: Nouveau-Mexique (saison 3) All American (saison 3)

21 janvier

Cormoran Strike: Cible mortelle

22 janvier

23 janvier

25 janvier

Euphoria: Les parfaits, suis * Marla Charmed (saison 3)

Nouveaux films HBO Espagne en janvier 2021

1er janvier

Ouvrez les yeux Dawn, qui n’est pas petite L’aviateur Ay, Carmela Batman vs Superman: L’aube de la justice Bienvenue Mister Marshall ‘The Ball Avec une tête pleine de miel Ferpecto crime Dépêchez-vous, vite Le jour de la Bête Geostorm Isi / Disi. Amour à la bête Les cousins ​​d’or de Moscou au large des côtes ont perdu la main Shutter Island Thesis Earth Titanic

8 janvier

Double vit Groupe 7 Sel de la Terre

9 janvier

Mon Dieu, que t’avons-nous fait?

15 janvier

19 janvier