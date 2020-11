Dark Matter lance une nouvelle saison

Le mois de novembre est là et avec lui la plateforme de streaming HBO Espagne ajoutera un grand nombre de séries et de nouveaux films, comme cela s’est produit au mois d’octobre. Ce mois, Patrie recevra ses derniers épisodes, tandis que Matière noire recevra sa deuxième saison et des séries telles que Un enseignant ou L’hôtesse de l’air, ce dernier avec Kaley Cuoco, fera ses débuts. Pour les plus cinéphiles, la plateforme propose une large liste de premières.

Nouvelle série HBO Espagne (novembre 2020)

Modern Family, Complete Series, 3 novembre Romulus, 7 novembre Industry A Teacher, 11 novembre Valley of Tears, 12 novembre YOLO: Crystal Fantasy, 13 novembre Middle Beach Murder, 16 novembre Dark Matter S2, 17 Novembre Black Money Tuff Money, 22 novembre The Flight Attendant, 26 novembre 30 Coins, 29 novembre

Nouveaux films HBO Espagne (novembre 2020)

Anges et démons, première le 1er novembre. The Da Vinci Code, première le 1er novembre. L’étrange histoire de Benjamin Button, première le 1er novembre. Brain drain, première le 1er novembre. Brain Drain 2, première le 1er novembre. Point Break, sorti le 1er novembre. The Scorpion King, première le 1er novembre. Scott Pilgrim vs the World, première le 1er novembre. Je te veux, première le 1er novembre. Trois mètres au-dessus du ciel, première le 1er novembre. À quoi jouez-vous?, Première le 5 novembre. Trance, sorti le 5 novembre. Seven, sorti le 6 novembre. 27 robes, première le 6 novembre. Divergent, première le 6 novembre. Insurgente, première le 6 novembre. Ted, libéré le 6 novembre. Leal, sorti le 6 novembre. Au bord de l’abîme, première le 6 novembre. The Neon Demon, sorti le 6 novembre. Maintenant vous me voyez, première le 6 novembre. Ida, première le 9 novembre. Les règles du jeu, première le 13 novembre. Pas de sortie, première le 13 novembre. Biutiful, sorti le 13 novembre. La grande famille espagnole, première le 13 novembre. RED, première le 13 novembre. Viridiana, première le 15 novembre. L’esprit de la ruche, première le 15 novembre. The Executioner, première le 15 novembre. The Holy Innocents, première le 15 novembre. Placido, première le 15 novembre. Vaches, première le 15 novembre. Lovers of the Arctic Circle, première le 15 novembre. Le secret de leurs yeux, première le 15 novembre. Lucia and sex, première le 15 novembre. Intact, première le 15 novembre. Les sorcières de Zugarramurdi, première le 15 novembre. Ma grande soirée, première le 15 novembre.

[REC], première le 15 novembre.

[REC] 2, publié le 15 novembre.

[REC] 3: Genesis, première le 15 novembre.

[REC] 4: Apocalypse, première le 15 novembre. Le grand Vázquez, première le 15 novembre. El Camino, première le 15 novembre. La méthode, première le 15 novembre. Fragiles, première le 15 novembre. The Machinist, première le 15 novembre. Quarantine, publié le 15 novembre. La plus longue pénalité au monde, première le 15 novembre. Toutes les chansons parlent de moi, première le 15 novembre. Presentiments, première le 15 novembre. A Chinese Tale, première le 15 novembre. Transsibérien, première le 15 novembre. Sans enfants, première le 15 novembre. Ils viennent de la mer, première le 15 novembre. 88 minutes, première le 15 novembre. The Perfune: Story of a Murderer, première le 15 novembre. Au bout du tunnel, première le 15 novembre. Rencontre avec Julia, première le 15 novembre. La meilleure offre, première le 15 novembre. Betty Anne Waters, première le 15 novembre. Vous êtes la prochaine, première le 15 novembre. Journal d’une nympho, première le 15 novembre. Régime méditerranéen, première le 15 novembre. Dracula, première le 15 novembre. La pointe de l’iceberg, première le 15 novembre. Salsa!, Première le 15 novembre. The Zombie Diaries, sorti le 15 novembre. Network 2, première le 20 novembre. Twelve Monkeys, première le 20 novembre. Demain, tout commence, première le 25 novembre. L’échange, première le 27 novembre. The Expendables 3, première le 27 novembre. Eyes Wide Shut, sorti le 29 novembre. Kinky boots, sortie le 29 novembre. Chicago, sorti le 29 novembre. The English Patient, publié le 29 novembre. Chocolat, sorti le 29 novembre. Cold Mountain, sorti le 29 novembre. Le talent de M. Ripley, première le 29 novembre. Emma, ​​sortie le 29 novembre. Ne plus jamais découvrir, première le 29 novembre. Sa Majesté Mme Brown, première le 29 novembre. La vie est belle, première le 29 novembre. Little Voice, sorti le 29 novembre. Tropic Thunder, sorti le 29 novembre. The Curse, sorti le 29 novembre. The Four Feathers, sorti le 29 novembre. The Hours, première le 29 novembre. Dark Seduction, première le 29 novembre. Le garçon en pyjama rayé, sorti le 29 novembre. Offres cachées, première le 29 novembre. Duplex, première le 29 novembre. Bewitched, sorti le 29 novembre. Argo, première le 30 novembre. Le tour final, première le 30 novembre. The Fate of Jupiter, première le 30 novembre. King Arthur, The Legend of Excalibur, sorti le 30 novembre. Longue rencontre dimanche, première le 30 novembre. Black Mass, sortie le 30 novembre. La cellule, première le 30 novembre. Wild Tales, première le 30 novembre. Les derniers jours, première le 30 novembre. The Red Violin, première le 30 novembre. Thieves, première le 30 novembre. Before Dawn, première le 30 novembre. The December Boys, première le 30 novembre. En échange de rien, première le 30 novembre. Laissez le laid mourir, première le 30 novembre. Tres60, sorti le 30 novembre. Autopsie d’un extraterrestre, première le 30 novembre. Mariage de ma copine, première le 30 novembre.