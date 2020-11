Marvel’s Agents of SHIELD ajoute la saison 7

Le mois de novembre est là et avec lui la plateforme de streaming Disney + ajoutera de nouvelles séries, films et documentaires, comme cela s’est produit au mois d’octobre. Ce mois-ci, qui présente la première hebdomadaire d’un épisode de Le Mandalorien 2, ajoutera également de nouvelles séries d’action en direct telles que Il était une fois. En ce qui concerne les premières exclusives, la plate-forme ajoutera plus de Muppets que jamais, la saison 31 de The Simpsons ou des films comme Noelle Oui Beauté noire.

Savoir plus: Toutes les versions de Netflix en novembre 2020

Savoir plus: Toutes les premières de HBO Espagne en novembre 2020

Savoir plus: Toutes les sorties vidéo d’Amazon Prime en novembre 2020

6 novembre

Plus de Muppets que jamais Fantaisie Nancy Clancy: Obtenez de la fantaisie avec Nancy Once Upon a Time (Seasons 1-7) Ice Age 5: The Great Cataclysm

13 novembre

Bluey Secrets of Ancient Architecture Mon collègue est un fantôme Un monstre vient me voir Earth appeler Ned Pixar depuis Weird But True! (Saison 3)

17 novembre

LEGO Star Wars Joyeuses fêtes

18 novembre

Le monde merveilleux de Mickey Mouse

20 novembre

Big Hero 6: The Series (Saison 2) Marvel’s 616 The True Chosen for Glory Marvel Rising: Secret Warriors – Operation Shuri

27 novembre

Black Beauty Noelle Les Simpsons (Saison 31) Binny et le Fantôme (Saison 1) Loin de chez soi Les agents du SHIELD de Marvel (Saison 7) Les fugues de Marvel (Saison 1-2-3) Il était une fois au pays des merveilles (Saison 1 )