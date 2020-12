Toutes les règles du cahier qui apparaissent dans le manga Death Note

Un livre avec du pouvoir et des capacités, mais aussi avec certaines règles

Menace de mort c’est une série policière où le personnage principal est: Light Yagami, et pour des raisons de destin, il se heurte à un cahier mystique, qui appartient à Shinigami Ryuk. Ce cahier a une compétence qui rend le écrire le nom d’une personne, la même mourir immédiatement.

Ayant logiquement ce pouvoir en main, la première pensée Light Yagami était celui de devenir un anti-héros, et ainsi commença la tâche de retirer tous les prisonniers de votre pays, afin d’avoir un pays avec zéro crime.

Les règles du livre Death Note

Cependant, malgré la puissance et le potentiel de ce portable, il a certains les règles que le porteur du carnet doit respecter, Les règles sont les suivantes:

Il y a une durée de 6 minutes et 40 secondes pour noter le décès de la victime en détail. Le titulaire du cahier peut nommer un tuteur temporaire pour “cacher” le livre sans renoncer au contrôle. Tant que l’utilisateur contrôle le notebook, il peut déchirer les pages et utilisez-les quel que soit le livre. Utilisateur perdre tes souvenirs lié au Death Note quand il l’abandonne, mais les récupère tous quand il a à nouveau le cahier. Le prix pour obtenir le yeux de Shinigami il doit être remboursé à chaque fois que le livre est récupéré. Il ne sera possible de tuer la personne que si le nom était écrit dans le cahier. Les conditions de la mort ne peuvent briser les principes de temps et espace. Utilisez le yeux de Shinigami vous accorde certaines capacités, mais la moitié de la vie reste. Vous devez penser à la personne ou au moins regardez une photo de la victime pendant que vous écrivez son nom. Une fois que vous avez écrit le nom dans le cahier, il est impossible de le supprimer.

Si vous trouviez le Death Note, l’utiliseriez-vous?

