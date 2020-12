(Dis) Charm revient sur Netflix

Le mois de janvier est sur le point de commencer et avec lui la plateforme de streaming Netflix, qui a montré la deuxième saison de The Witcher, ajoutera un grand nombre de séries et de nouveaux documentaires, comme cela s’est produit au mois de décembre. Dans le domaine des séries, la plateforme lance de nouvelles saisons de My Hero Academia, Memories of Indhún, (Dis) enchantment, Jurassic World: Cretaceous Camp ou Cobra Kai; tandis que Destiny: La saga Winx C’est la première la plus marquante du mois. Cependant, Netflix revient également pour ajouter une multitude de films, avec des premières telles que Découvert.

Nouvelle série Netflix en janvier 2021

1er janvier

My Hero Academia (Saison 2) Monarch (Saison 2)

5 janvier

Maison de poupée de Gabby (Saison 1)

8 janvier

Lupin (Saison 1) Memories of Idhún (Saison 2)

15 janvier

(Dis) charme (Saison 3) Basket-ball de Kuroro (Kuroko no basuke) (Saison 1) Carmen Sandiego (Saison 4) Dawson Grows (Saisons 1-6)

19 janvier

Hello Ninja (Saison 4)

20 janvier

Mère il n’y en a que deux (Saison 1)

22 janvier

Jurassic World: Camp Cretaceous (Saison 2) Destiny: The Winx Saga (Saison 1) Blown Away (Saison 2)

27 janvier

Orange Is the New Black (Saison 7) 50 m² (Saison 1)

Date à déterminer

Cobra Kai (Saison 3) Collage (Saison 2)

Nouveaux films Netflix en janvier 2021

1er janvier

The Minimalists: Less Is Now (2021) Full Out 2: Vous l’avez! (2020) Miss Bala (2019) Trois jours pour tuer (2014) Entre deux maris (2000) Sleepy Hollow (1999) L’Ombre du diable (1997) Funny Girl (1968)

2 janvier

Borning: Asphalte en feu (2021)

4 janvier

Brawl in Cell Block 99 (2017) La Momie (2017)

6 janvier

7 janvier

Fragments d’une femme (2021)

8 janvier

9 janvier

10 janvier

13 janvier

14 janvier

15 janvier

Uncovered (2021) Père en double (2021) Sniper: Le dernier massacre (2017)

22 janvier

Tigre blanc (2021) Hors de la garde-robe (2020)

25 janvier

27 janvier

29 janvier

Bass Zero (2021) L’excavation (2021) Ohana: trésor hawaïen (2021)

Nouveaux documentaires Netflix en janvier 2021

1er janvier

Réformes pour tous les budgets (saison 2) Guide de l’espace libre pour la méditation (saison 1)

5 janvier

Nickel! Mexique (Saison 3) L’histoire des jurons (Saison 1)

6 janvier

Survivre à la mort (Saison 1)

8 janvier

Dans les prisons les plus difficiles du monde (saison 5)

10 janvier

Crack: Cocaïne, corruption et complot (2021)

13 janvier

Night Stalker: Hunt for a Serial Killer (Saison 1)

15 janvier

L’Empire de la gloire (Saison 1)

29 janvier

Nous sommes les Brooklyn Saints