Mulan et Sould, grandes premières du mois sur Disney +

Le mois de décembre est là et avec lui la plateforme de streaming Disney +, qui finalise la première de Wandavision, ajoutera de nouvelles séries, films et documentaires, comme cela s’est produit au mois de novembre. Ce mois-ci, qui se poursuivra avec la première hebdomadaire des épisodes de Le Mandalorien 2 et les Simpsons seront pleins de spéciaux de Noël comme L’Âge de glace: Noël glacé, High School Musical: The Musical: Special Holidays ou Disney Holiday SingAlong. De même, il y aura place pour de grandes premières telles que l’action en direct de Mulan, qui deviendra gratuit pour tous les abonnés, ou Âme, la nouvelle chose de Pixar qui saute sa sortie en salles.

Savoir plus: Toutes les versions de Netflix en décembre 2020

Savoir plus: Toutes les premières de HBO Espagne en décembre 2020

Savoir plus: Toutes les sorties vidéo d’Amazon Prime en décembre 2020

Nouvelles séries, films et documentaires sur Disney +

4 décembre

Mulan Ice Age: Frosty Christmas Le royaume des momies égyptiennes L’homme devant le requin Un endroit pour rêver bien-aimés Comment cela a été fait: Exit Landing Patrol Landing Patrol: Mischievous Against Good Landing Patrol. Opération: Le secret du camp magique du Père Noël

11 décembre

Secrets cachés de la Bible avec Albert Lin High School Musical: The Musical: Special Holiday Safety

18 déc.

Disney Parks Sunrise Collection (Saison 1) Le côté sauvage de Thaïlande au sommet (Saison 1) Dory’s Reef Cam Les aventures de Tadeo Jones Attrapez le drapeau Un monstre vient me voir Un père en difficulté Le grand showman Eragon Disney Holiday SingAlong

Savoir plus: Soul, le nouveau film Pixar pour Disney +, lance une nouvelle bande-annonce en espagnol

25 décembre

Soul The Avengers: United They Stand Fantastic Four Iron Man Marvel Comics Spider-Man Marvel Comics L’incroyable Hulk Marvel Comics X-Men Silver Surfer Spider-man et ses incroyables amis Spider-man Unlimited Spiderwoman Burrow Epic. The Secret World Gallery Disney: Star Wars: The Mandalorian (Saison 2)