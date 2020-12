Dieux américains 3

Le mois de janvier est sur le point de commencer et avec lui la plateforme de streaming Vidéo Amazon Prime ajoutera de nouvelles séries, films et documentaires, comme cela s’est produit au mois de décembre. Dans le domaine des séries, la plateforme diffusera en exclusivité la deuxième partie de la 12e saison de Celui qui se profile et la troisième saison de Dieux américains comme de grandes nouveautés avec d’autres titres tels que Star Trek: Lower Decks ou 3 routes. Pour sa part, pour les cinéphiles, il existe également des versions récentes telles que After: En mille morceaux ou Explode exploits.

Nouvelle série de vidéos Amazon Prime (janvier 2021)

11 janvier

American Gods (Saison 3) The One Coming (Saison 12 – Partie 2)

15 janvier

Attack on Titan (Saison 3) Haikyuu !!: Riku contre kuu Reena et Gaudy (Slayers Revolution) Yu Yu Hakusho Tokyo Ghoul (saisons 1 à 3)

21 janvier

22 janvier

Star Trek: Lower Decks 3 Paths (Saison 1)

Nouveaux films vidéo Amazon Prime (janvier 2021)

1er janvier

After: In a Thousand Pieces (2020) Alfie (2004) Elizabethtown (2005) Saturday Night Fever (1977) The General’s Daughter (1999) Compulsive Marriage (2007) Legitimate Defense, de John Grisham (1997) Norbit (2007) Game of Patriots (1992) Jeune adulte (2011)

8 janvier

La méthode (2005) Isi & Disi: haute tension (2006) Planet 51 (2009) Lucia and sex (2001)

9 janvier

Petit gros problème (2019)

15 janvier

École de rock (2003) Une nuit à Miami (2020)

18 janvier

20 janvier

25 janvier

Les morts ne meurent pas (2019) Explode Explode (2020) Hier (2019)

26 janvier

La possession de Marie (2019)