Le mois de novembre est là et avec lui la plateforme de streaming Netflix, qui augmentera son prix aux États-Unis, y ajoutera un grand nombre de séries et de nouveaux documentaires, comme cela s’est produit en octobre. Dans le domaine des séries, des séries renommées comme The Crown ou Outlander reçoivent de nouvelles saisons, tandis que pour les cinéphiles, des films de Noël inédits comme Operation Merry Christmas, The Magical Christmas of the Jangles ou (Re) change of princess arrivent. Cependant, des films récents tels que Aquaman ou Animal Cemetery atterrissent également sur la plateforme de streaming.

Nouvelle série Netflix en novembre 2020

1er novembre

Kid-eCats

2 novembre

Barbie Dreamhouse Adventures, Saison 2 Pouvez-vous m’entendre?, Saison 1

3 novembre

Gabby’s Dollhouse, Saison 1 Souvenirs de jeunesse, Saison 1

4 novembre

Amour et anarchie, saison 1

5 novembre

Paranormal, Saison 1 Outlander, Saison 4 Brooklyn Nine-Nine, Saison 6

6 novembre

Country Ever After, saison 1

9 novembre

Opération Ecstasy, saison 2

10 novembre

Dash et Lily, saison 1

11 novembre

Trash, Saison 1 The Liberator, Saison 1 La maison hilarante de Tante Donna, Saison 1

13 novembre

Les favoris de Midas, saison 1

15 novembre

The Crown, saison 4

17 novembre

The Boss Baby: Retour au travail, saison 4

18 novembre

M. Christmas décore votre maison, saison 1

24 novembre

Dragons Rescue Riders: Huttsgalor Holiday

25 novembre

L’escroc, saison 2

27 novembre

Un endroit pour rêver, visite de Noël de la saison 2, saison 1

Nouveaux films Netflix en novembre 2020

1er novembre

Thunderstruck The Boss – Anatomy of a Crime Hostel Part III Poséidon Urban Legend The Secret Garden Tom and Jerry: The Movie

3 novembre

Maternité

5 novembre

SpongeBob SquarePants: Un héros à l’opération de sauvetage Joyeux Noël

6 novembre

La convocation

9 novembre

Animal Cemetery The Magic Park 11 novembre Ce que nous voulions

12 novembre

13 novembre

La vie magique de Noël du Jangle à venir

17 novembre

Règles de Slaterhouse

18 novembre

Le chasseur (2020)

19 novembre

(Re) changement de princesse

20 novembre

Noël Xtraterrestre

22 novembre

Un de plus dans la famille

23 novembre

Dolly Parton: Noël sur la place

24 novembre

Hillbilly, une élégie rurale Cahier Tomy Notes pour mon fils

25 novembre

Les chroniques de Noël: deuxième partie

26 novembre

27 novembre

30 novembre

Trouver Agnès

Nouveaux documentaires Netflix en novembre 2020

3 novembre

Felix Lobrecht: Hype

5 novembre

Carmel: Qui a tué María Marta? saison 1

11 novembre

Une reine est née, saison 1

17 novembre

Nous sommes les champions, saison 1

23 novembre

Voices of Fire: Unis pour l’Évangile, Saison 1

27 novembre

Shaw Mendes: In Wonder Dance Dreams: Casse-noisette au chocolat chaud