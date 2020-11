Silicium Apple Cela a été l’un des plus grands changements dans l’univers Apple. Comparable au changement effectué par Apple en remplaçant les processeurs IBM PowerPC de vos Mac par processeurs Intel, à cette occasion, Apple a développé ses propres puces qui agissent comme CPU et GPU, toutes intégrées avec la RAM.

Et comme tout changement radical, il est conseillé de prendre en compte certains détails avant d’acheter un Mac mini, une Macbook Air ou un Macbook Pro avec processeur Apple Silicon M1. En principe, Apple s’est assuré que tout jeu ou application fonctionnera avec le nouveau Apple Silicon en utilisant l’émulation x86 via Rosetta. Mais évidemment, vos applications sont mieux compatibles M1.

Pour répondre à cette question, vous pouvez consulter des dizaines de sites spécialisés dans Apple, consulter les pages officielles de vos applications et jeux ou, mieux encore, vous rendre sur une page spécialisée telle que Le silicium Apple est-il prêt?.

Une base de données d’applications compatibles

Le but de Le silicium Apple est-il prêt? est de répondre à la question de savoir si vos jeux et applications que vous utilisez sur votre Mac avec un processeur Intel fonctionneront correctement sur votre Mac avec Apple Silicon M1. Certains développeurs ont annoncé qu’ils feraient le saut dès que possible, d’autres l’ont déjà fait et un tiers se tait.

Si vous souhaitez obtenir un Mac M1 et que vous voulez vous assurer que tous vos logiciels fonctionneront correctement sur votre nouvel ordinateur portable ou ordinateur Apple, vous pouvez consulter cette liste.

En plus du moteur de recherche, il vous permet de voir toutes les applications et jeux, filtrer par catégorie ou développeur et voyez en un coup d’œil s’il prend en charge Rosetta, l’émulateur Apple, ou si vous disposez déjà d’une version native pour M1. Il vous indiquera même la version compatible à mettre à jour ou à télécharger directement.

Un autre avantage de cette base de données est qu’elle indique les dates des requêtes. De cette façon, vous saurez si les informations sont actuelles ou non. Il est généralement mis à jour fréquemment.

Deux listes pour le prix d’une

Le silicium Apple est-il prêt? rappelle les projets précédents comme RoaringApps, qui vous permet de savoir si vos applications et vos jeux fonctionnent bien dans chaque nouvelle mise à jour de macOS, cette fois avec Big sur.

Précisément, RoaringApps a sa propre liste d’applications compatibles Apple Silicon M1 à vous de consulter. Avec les deux listes, vous saurez si vous devez faire le saut vers M1 ou s’il vaut mieux attendre un peu avec votre Mac actuel.

