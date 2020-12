Google Play nous offre des applications et des jeux payants pour Noël: dépêchez-vous et profitez des offres Google Play.

Nova Launcher Prime n’est pas la seule offre disponible aujourd’hui sur le Google Play Store. Si vous cherchez à inonder votre mobile avec applications gratuites qui étaient auparavant payés, vous avez aujourd’hui une opportunité imbattable grâce au Offres Google Play pour cette veille de Noël.

Parmi les applications gratuites disponibles aujourd’hui, il est possible de trouver titres avec des centaines de milliers de téléchargements, entre eux applications et utilitaires de personnalisationainsi que des jeux populaires disponibles pour une durée limitée sans avoir à payer un seul euro.

Applications payantes Android gratuites

Curseur de volume comme contrôle du volume Android P | Gratuit 0,59 eurosWidget de batterie | Gratuit 0.89euros80X Game Booster Premium: des performances plus rapides | Gratuit 4,09 eurosQR Code & Barcode Scanner Pro | Gratuit 0,99 eurosWOW Volume Manager – Contrôle du volume des applications | Gratuit 0,69 eurosBabyBook – Journal de bébé et journal de routine | Gratuit 2,99 eurosBrightness Manager – luminosité par gestionnaire d’applications | Gratuit 0,69 eurosBarre de batterie: barres d’énergie sur la barre d’état | Gratuit 0,99 eurosCuticon Drop – Pack d’icônes | Gratuit 1,49 eurosAnimal rond | Gratuit 1,09 eurosIdentifier les races de chiens | Gratuit 0,99 eurosCalc Fast | Gratuit 0,69 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Traffix | Gratuit 1,19 eurosRuby Square: jeu de logique (700 énigmes) | Gratuit 0,89 eurosBejazzled | Gratuit 0,99 eurosLa maison: action-horreur | Gratuit 0,59 eurosHills Legend: Action-horreur | Gratuit 0,59 eurosFalcon Squad – Tireur galactique | Gratuit 0,5 eurosDead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horreur | Gratuit 0,59 eurosConnect – Jeu frais et coloré | Gratuit 0,89 eurosSurface Trimino: augmenter la surface. Jeu occasionnel. | Gratuit 0,89 eurosJ7: emballez le Domino coloré pour 7. Jeu occasionnel. | Gratuit 0,89 eurosFive Words – Un jeu de puzzle Word Matrix | Gratuit 1,1 eurosChemins de fer | Gratuit 1,19 eurosSakura girls Pro: roman d’amour Anime | Gratuit 0,59 eurosPackage Inc. | Gratuit 4,79 eurosStickman Ghost 2: Gun Sword – RPG d’action de l’ombre | Gratuit 1,89 eurosCribbage avec les grands-pères | Gratuit 3,29 eurosTomb Hunter Pro | Gratuit 0,99 eurosMystery of Fortune 3 | Gratuit 1,09 eurosDéfense finale du château: RPG inactif | Gratuit 1,29 eurosMystère de la Fortune 2 | Gratuit 1,09 eurosDungeonCorp. Q> Un jeu à gain automatique! | Gratuit 1,79 eurosHors-la-loi des pirates | Gratuit 0,99 euros

Extra: applications payantes pour Android en vente

Volume Ace | 1,99 euros 3,89Serveur SSH | 0,99 euros 2,19Capture d’écran facile Pro | 1,09 euros 1,99EasyJoin Go TV – Envoyer des fichiers vers Android TV depuis un PC | 1,59 euros 2,39Les gens cachés | 1,99 euros 4,99NFC ReTag PRO | 0,99 euros 2,99

Extra: jeux payants pour Android en vente

Incredibox | 1,19 euros 4,99OK Golf | 0,99 euros 2,99Ord. | 0,99 euros 2,09Reigns | 0,99 euros 3,19Reigns: Game of Thrones | 1,99 euros 3,49Reigns: Sa Majesté | 0,99 euros 3,19Downwell | 0,99 euros 3,19SPACEPLAN | 0,99 euros 3,19Witcheye | 0,99 euros 3,19Le principe de Talos | 1,99 euros 5,49Compteur de vitesse Internet | 0,99 euros 2,49Reventure | 1,19 euros 2,99Lone Wolf de Joe Dever terminé | 1,99 euros 7,99Kaori après l’histoire | 0,99 euros 5,49Beholder 2 | 3,99 euros 7,99S’il vous plaît, ne touchez à rien 3D | 2,99 euros 5,99Un autre monde | 1,69 euros 3,99GREY | 1,99 euros 5,49Ne nourrissez pas les singes | 1,99 euros 6,49Bad North: Édition Jotunn | 3,19 euros 5,49Battle Chasers: Nightwar | 3,9 euros 9,99Minit | 1,99 euros 5,49Cette guerre de la mine | 1,89 euros 11,99Wonder Boy: Le piège du dragon | 4,69 euros 8,99Cluedo | 1,29 euros 2,29COUPER LA FLOTTE | 1,29 euros 4,99