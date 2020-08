L’Italie traverse quelques jours vraiment à bout de souffle en raison de la tragédie qui a eu lieu à Caronia, une ville sicilienne de la province de Messine qui a vu Viviana et son fils Gioele comme de malheureux protagonistes, tous deux retrouvés sans vie dans des circonstances qui planent dans le mystère, surtout. quant à ce qui est arrivé au jeune garçon, retrouvé dans un état horrible pour le moins.

Les enquêteurs assistés par le médecin légiste tentent de comprendre la dynamique possible de ce qui s’est passé, mais les traces et les données à leur disposition ouvrent à un grand nombre de questions, comment les deux pauvres victimes ont-elles perdu la vie? Lequel des deux a perdu la vie en premier? Est-ce un meurtre familial ou un suicide? Toutes les questions dont la réponse n’est pas facile et sur lesquelles il faudra travailler en profondeur pour atteindre la vérité la plus probable.

Un nouveau fait inattendu émerge

Un triste détail est apparu dans les dernières heures qui ne fait que rendre toute l’histoire encore plus triste, déjà le matin du jour suivant la disparition de la mère et du fils, le 4 août pour être précis, un drone des pompiers a repris le corps de la femme au pied du treillis sous lequel elle a rencontré sa mort, sauf que personne ne l’avait remarqué.

Cette sombre découverte est due à consultant auprès du parquet, géologue expert, qui examine chaque vidéo capturée par les drones envoyés en vol pour la recherche, dit-il « déjà vers 10h15 le 4 août 2020, le corps de était visible au pied du pylône Viviana Parisi, probablement dans la même situation où il a été retrouvé quelques jours plus tard ».

En revanche, tous les autres cadres restants sont encore en cours d’analyse pour la recherche d’informations sur ce qui est arrivé au petit Gioele, selon ce qui a été mis en évidence par une première étude, cependant, la présence du corps de l’enfant près de celui de la mère n’est pas évidente.