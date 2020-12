Tout pouvoir Saiyayin concentré sur un couteau de cuisine pour couper les rôtis? Bien sûr, si vous êtes cuisinier, fan de Dragon Ball et aussi un amateur de couteaux dans votre cuisine, alors le meilleur est ce fan art qui transforme les couteaux de cuisine simples et ennuyeux en un hommage spectaculaire à Dragon Ball. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, nous vous rappelons que vous pouvez déguster Vegeta en train de cuisiner son plat préféré.

Peint et sculpté ces lames récemment 😊 (strictement ornementales) de dbz

Ce fan art vient triple et nous ne parlons pas seulement d’un couteau mais de trois, et en eux nous pouvons voir comment l’acier est intervenu avec l’art de la série en phase Saiyayin avec les expressions faciales déjà très célèbres de la série. Cependant, ce que l’on aime le plus, c’est que l’art ne s’arrête pas seulement dans la lame des couteaux, mais aussi que les manches en bois présentent ces petites interventions marquées et colorées allusives à la série.

Et c’est que récemment, nous avons vu Dragon Ball représenté sur un couteau, mais maintenant nous n’avons plus qu’à demander, allez-vous continuer avec vos couteaux ennuyeux ou voulez-vous un puissant comme celui-ci Couteaux Saiyan?

