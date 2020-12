Dessinez des ours scandaleux en tant que créatures Pokémon

Une des les dessins animés le plus connu ces derniers temps est Scandaleux, la histoire hilarante de trois ours appelés par le même type d’ours: Brown, Panda et Polar. Leur les aventures et les voyages sont uniques, capable de faire rire n’importe qui quel que soit son âge.

La influence cette série a eu Cela fait tellement que certains fans d’anime les ont personnifiés comme des créatures Pokémon, en laissant plus d’un avec la bouche ouverte. Vous verrez le résultat ci-dessous …

Voilà à quel point les ours “scandaleux” auraient l’air de faire partie de l’univers Pokémon

Ci-dessous, vous pouvez voir le travail d’un artiste – nommé FriendlyBees sur Reddit – qui a partagé un dessin qui reflète le Pokémon: Ursaring, Pangoro et Beartic Comme s’ils étaient ours scandaleux.

J’ai dessiné les ours Pokemon dans le style We Bare Bears de pokemon

Comme on peut le voir sur l’image, chaque ours a le couleurs caractéristiques des Pokémon, mais conserve le style artistique et forme de dessin animé scandaleuse. Si vous êtes un amateur de crossovers, vous apprécierez également celui entre Team Rocket et Among Us.

Quel est ton ours préféré?

Image vedette | Image.posta

