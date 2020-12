LEGO est une société présente sur le marché depuis de nombreuses années, mais ses adaptations cinématographiques lui ont redonné vie. la culture populaire avec leurs étalages de super-héros et de méchants amusants, mais nous n’avons pas vu de collaborations de la société avec anime culte, même ainsi, les fans de LEGO et le anime ont corrigé ce problème avec les personnalisations et dans celui-ci, ce fan transforme le protagoniste de Menace de mort dans une grande figure de LEGO. Et au cas où vous ne l’auriez pas vu, Death Note: créez l’un des meilleurs cosplays de Misa Amane que vous ayez jamais vu.

Hé les fans de LEGO, regardez ce que j’ai reçu par la poste aujourd’hui de Deathnote

Light Yagami est le protagoniste de la série controversée Menace de mort et sur son chemin, il continue d’ajouter de nombreux fans même si la série est terminée, c’est pourquoi ce fan a publié dans son Compte Reddit votre nouvelle acquisition par Ebay et c’est un Lumière fait de LEGO, une personnalisation amusante adaptée de pièces d’origine de l’entreprise pour créer ce personnage miniature. Découvrez comment les scénaristes de Death Note expliquent pourquoi le film a changé l’histoire du manga.

Les cheveux bruns en désordre, l’uniforme de couleur claire et le Menace de mort en main, ils rendent justice au personnage et montrent ses traits les plus caractéristiques. Si vous n’aviez pas été très convaincu d’avoir un personnage de LEGO réfléchir à deux fois avec cette Kira et aussi ces deux héros de Mon université de héros.

