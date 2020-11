Êtes-vous un collectionneur de chaussures? Si tel est le cas, vous voudrez sûrement en avoir des centaines dans votre placard et parmi eux certains avec de l’art personnalisé et avec cela les banques de chaussures sont spéciales pour cela, donc si vous en avez une, vous pouvez déjà les personnaliser avec un hommage parfait. Une pièce. Nous savons que vous aimez les baskets, alors voici les baskets One Piece Vans que vous aimeriez recevoir en cadeau.

Si vous êtes fan de Modèles VansCe sont sûrement les chaussures qu’il vous faut, mais si vous souhaitez ajouter des chaussures étranges à votre collection, vous les aimerez. Ce fan a téléchargé son Compte Reddit une incroyable galerie d’images de son art par Une pièce dans diverses chaussures blanches et l’hommage est parfait.

Souhaitez-vous porter une paire de chaussures sur mesure avec One Piece? Si oui, veuillez me contacter. de OnePiece

On voit au début une paire qui se personnalise avec un expressif Luffy et Zoro avec l’épée incluse, la deuxième paire comprend trois scènes dans chaque chaussure, qui semblent tirées du manga, une représentant le Chapeaux de paille et un autre montrant la contrepartie. La suivante sera la préférée de beaucoup car l’une des chaussures nous montre Luffy et l’autre est As, comme des chaussures et des personnages frères.

Tout type de design que vous souhaitez réaliser est possible sur ces toiles blanches et ces motifs sont le parfait hommage à Une pièce que vous vouliez dans vos chaussures.

Savoir plus: Personnalisez vos chaussures avec un design que les fans de One Piece adoreront

Autres objets One Piece que vous aimerez