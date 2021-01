Un youtubeur transforme son ancien Sony Xperia Z5 Premium 2015 en un étonnant projecteur 4K entièrement fonctionnel.

Écrit par Nacho Castañón chez Sony

De nombreux utilisateurs finissent par mettre leurs anciens téléphones dans un tiroir lorsqu’ils en reçoivent un nouveau. Pour éviter qu’ils ne s’enferment et n’accumulent de la poussière, il existe différentes façons de donner une nouvelle vie à un ancien mobile, comme par exemple, transformez-le en caméra de surveillance. Mais un youtubeur bien connu est allé plus loin dans l’art de donner une autre vie à un vieux smartphone, depuis qu’il a construit un incroyable projecteur 4K utilisant un ancien mobile Sony.

La chaîne YouTube DIY Perks a mis en ligne une vidéo montrant comment il a réussi à construire un incroyable projecteur 4K en utilisant son ancien smartphone Sony, en particulier un Sony Xperia Z5 Premium 2015. Un smartphone qui se distingue par l’incorporation d’un écran LCD de 5,5 pouces avec une résolution 4K, atteignant le 806 pixels par pouce. Pour construire ce curieux projecteur, le youtubeur a dû effectuer une série d’étapes.

Pour faire fonctionner l’ancien smartphone de Sony comme un projecteur, ce youtubeur bien connu devait remplacer la batterie par une alimentation permanente et connectez le port USB du smartphone Sony à une station d’accueil afin qu’il puisse être contrôlé à l’aide d’un clavier et d’une souris externes. De plus, il convient de noter que, grâce au support USB on-the-go, il est également possible ajouter des clés USB à l’appareil pour lire des vidéos.

Un vieux Sony Xperia Z5 Premium 2015 qui est maintenant un incroyable projecteur 4K

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’intégralité du processus de transformation, car le smartphone Sony est debout dans le coffret du projecteurpendant que l’écran est couché. De la même manière, le rétroéclairage de l’écran a été désactivé et supprimé pour permettre laisse passer la lumière. Bien entendu, il convient de noter que le projecteur n’a pas l’air si lumineux car l’écran ne laisse toujours pas passer autant de lumière que possible.

Parmi ses caractéristiques, ce projecteur curieux et étonnant utilise également une source de lumière LED 100W et quelques lentilles plastiques rares pour ce type de projet; en plus d’avoir un miroir dans la zone supérieure pour élever l’image et cela permet la projection de lumière horizontalement. C’est sans aucun doute un bon moyen de donner vie à un vieux téléphone, mais aussi un projet un peu compliqué à réaliser.