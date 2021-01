Dragon Balls.

Nous avons la mauvaise habitude de nous débarrasser de tout ce dont nous n’avons plus besoin et de renouveler tout ce qui est ancien pour le nouveau, alors qu’en réalité cela ne devrait pas être. Il y a des choses qui valent la peine d’être gardées, même s’il faut un peu d’effort et de créativité pour leur donner un air plus frais.

C’est ce qui est arrivé à un fan de Dragon Ball qui pensait jeter sa vieille table basse et a décidé de ne pas le faire pour la personnaliser avec un design spectaculaire de sa saga d’animation préférée. Le résultat? Une vraie merveille.

La table Dragon Ball la plus cool du monde!

Un utilisateur de Reddit connu sous le nom de “NicoROBIN” – apparemment il doit aussi être un grand fan de One Piece par ce nom – a partagé une photo du design qu’il a personnalisé sur son vieille table.

“J’ai peint une vieille table moche dans mon jardin.”

