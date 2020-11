Personnages de DC Justice League.

Il y a quelques jours, nous avons découvert une vidéo hilarante dans laquelle les personnages de One Piece utilisaient leurs capacités pour tuer d’autres membres de l’équipage dans Among Us.

Et aujourd’hui, nous allons voir un concept similaire. Pouvez-vous imaginer ce qui pourrait arriver si Superman, Arrow, Batman ou The Flash entreront dans l’univers DC Comics? Eh bien maintenant, vous pouvez le découvrir grâce au fan art réalisé par l’utilisateur de Reddit “XxHimate789xX” dans lequel il combine DC Comics avec Among Us.

Super-héros de DC Comics dans le style de Among Us

Le concept artistique de ce fan art a beaucoup de mérite en soi, mais c’est aussi que l’artiste a assuré qu’il a fait ces skins en Peinture 3D, il faut donc reconnaître qu’elle a encore plus de mérite.

[Artwork] J’ai créé DC Comics Superheroes comme des skins parmi nous dans Paint 3D 🙂 de r / DCcomics

Parmi les personnages de l’univers DC qui apparaissent dans ce fan art amusant, on retrouve Arthur Curry, Hal Jordan, Jason Rush, Ray Palmer, Billy Batson, Jefferson Pierce, Barry Allen, Diana, Carter Hall, Clark Kent, Bruce Wayne, Damian Wayne. , Eel O’Brian, Vic Stone, J’onn J’onnz, Kara Zor-El, Oliver Queen, John Constantine, Dinah Lance, Spectre, Rorschach, Jaime Reyes, Michael Carter et Courtney Whitmore.

▪ Date de sortie: 15/06/2018