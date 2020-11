Transformez vos deux Pokémon préférés en œuvres d'art de style japonais

Cet éventail fait une magnifique illustration de Typhlosion et Feraligatr avec un style néofolklore japonais

L’univers Pokémon s’est agrandi l’imagination de millions d’adeptes dans le monde, explorant toutes les techniques artistiques possibles pour représenter les créatures de ce vaste univers.

Et à cause de cela, nous avons rencontré un artiste très spécial sur Reddit, qui a été inspiré par deux icônes représentant la culture populaire, L’art néofolklore japonais et l’anime pour transformer leur deux Pokémon préférés dans de grandes œuvres d’art.

Le style artistique appliqué dans cette illustration est vraiment incroyable

Vous trouverez ci-dessous une illustration extrêmement curieuse où vous pourrez apprécier plus en détail le fusion de deux époques du monde japonais, prenant les traits caractéristiques du style d’art japonais classique et créatures Pokémon.

Mon art de Typhlosion et Feraligatr de Pokemon

Comme vous le verrez, dans le dessin apparaissent deux créatures appelées Typhlosion et Feraligatr, et chacun d’eux représente un élément: l’eau et le feu. La structure osseuse et les couleurs du Pokémon d’origine sont présentes, la différence est qu’ils ont été adapté comme s’ils faisaient partie d’histoires mystiques japonaises, avec des fleurs “Sakura”, des tatouages, entre autres.

