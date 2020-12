Pokémon: 3 Pokéballs collectés

Les Pokéballs sont outils clés pour le monde Pokémon, car avec ces personnes parviennent à capturer les créatures de différentes manières. Il existe une grande variété d’entre eux qui ont des caractéristiques spéciales, par exemple, il y a le Super Ball, l’Ultra Ball, le Master Ball et bien d’autres.

Dans ce cas, un artiste Reddit nommé RatTarTarSauce nous a donné l’opportunité de voir de nouvelles versions de Pokéballs. Ceux-ci sont basés sur le Pokémon Igglybuff, Houndoom et Basculin et les designs ont été bien meilleurs que vous ne l’imaginez.

J’ai conçu 3 Poké Balls après des Pokémon aléatoires! Dites-moi qui vous pensez qu’ils sont, quel effet ils auraient et quel est votre préféré! de r / pokemon

Comme vous pouvez le voir, ces Pokéballs véhiculent le essence de chacun des Pokémon nommé. Rose et tourbillon pour Igglybuff, combinaison de couleurs et de morceaux pour Houndoom et les qualités qui représentent une Basculine. Selon l’un des fans, «Pokéball Igglybuff a un taux de capture plus élevé que les bébés Pokémon. Pokéball Houndoom permet d’attraper plus facilement des Pokémon brûlés. Pokéball Basculin permet d’attraper plus facilement des Pokémon en une seule étape.

Savoir plus: Créez un vrai Pokéball avec des lumières et des mouvements réalistes

Autres objets Pokémon que vous aimerez