Chaque jour, la consommation de séries et de films sur les téléphones mobiles augmente davantage, en particulier celle des plateformes de streaming. Preuve en est le lancement imminent de Quibi, un service de contenu audiovisuel à la demande exclusivement pour les smartphones. Bien qu’il n’y ait aucun moyen en termes de taille d’écran pour les téléphones de rivaliser seuls avec un téléviseur, ils offrent des avantages tels que la mobilité ou la possibilité de se connecter à Internet presque partout. Par conséquent, y a-t-il la possibilité de profiter d’un écran plus grand avec votre mobile sans dépendre d’autres gadgets qui affectent la portabilité ou l’autonomie de ces appareils?

Heureusement, la réponse est oui. L’un des supports pour le mobile meilleures ventes sur Amazon C’est un loupe pour écran de smartphone, ce qui vous permet de l’augmenter à 12 pouces sans connexions, câbles ou consommation d’énergie supplémentaire. Sa fonctionnalité a été appréciée par presque 800 utilisateurs de la boutique en ligne, qui l’ont notée avec une moyenne de 3,6 étoiles sur cinq. C’est pourquoi, ci-dessous, nous vous expliquerons son fonctionnement et ses caractéristiques.

Deux fois la taille de l’écran

Cette loupe se compose de trois sections: une surface inférieure, la section de l’écran qui monte vers l’avant et une couche supérieure rabattable qui, une fois enroulée, fait office de dossier pour placer le mobile. De cette façon, la loupe vous permet d’agrandir l’image de l’écran du téléphone jusqu’à deux fois la taille de celui-ci, car il mesure 12 pouces de long. L’un des clients qui ont déjà pu le tester indique que “vous voyez l’écran mobile d’une taille de 12 pouces, c’est-à-dire trois fois plus grand et de très bonne qualité”.

«Design très cool, taille parfaite. L’image est très belle grâce au grossissement qu’elle apporte », commente l’utilisateur Roxana dans sa critique. Et c’est qu’une autre de ses qualités est qu’il utilise une technologie de zoomer en HD, afin que les images conservent leur qualité d’origine, sans besoin d’aucun type de batterie et, en plus, sans problèmes de compatibilité.

Conception pliable et robuste

Parce qu’il est composé de trois sections différentes, la loupe peut être plié comme un livre lorsqu’il n’est pas utilisé pour faciliter votre transport –tient confortablement dans un sac à dos– comme son stockage. Telles sont quelques-unes des caractéristiques que des acheteurs comme Francisco se démarquent, qui décrit comment «il se plie et ressemble à un livre pour le ranger n’importe où», ou Juan, pour qui c’est un «design très original et de bonne qualité». «Il peut être parfaitement plié pour le ranger et protéger la loupe», dit-il.

Pour assurer la durabilité, les lames supérieures et inférieures sont faites de Bois massif, tandis que la loupe est en Plastique et, une fois plié, il est complètement protégé dans le bois. Ceci est confirmé par le client José Ignacio: «La qualité des matériaux est bonne. Le bois n’est pas mou; il est plutôt rigide ». De son côté, l’utilisateur Rocío considère qu’il s’agit d’un “amplificateur d’écran élégant” qui “est très bien protégé et facile à utiliser”. A son avis, “il ne déforme pas l’image” et est parfait pour une utilisation “dans n’importe quel environnement”.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 17/09/2020.