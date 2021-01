Caractère Shiryu.

Un fan de One Piece a voulu construire une figurine LEGO avec des pièces officielles pour imiter le look de votre personnage préféré de la série animée. Nous parlons de Shiryu, l’un des dix capitaines des Blackbeard Pirates.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons quelque chose de similaire. Il y a un peu plus d’une semaine, nous avons découvert comment un autre fan de la série Eiichiro Oda créait une figurine Mihawk exclusive à partir de pièces LEGO. Voyons si cette fois le résultat est aussi fabuleux que cette fois!

Une figurine LEGO du personnage Shiryu de One Piece

Comme indiqué par ce fan de One Piece à travers la communauté d’anime Reddit, il a créé la figure de Shiryi de la pluie Uniquement et exclusivement avec des accessoires LEGO officiels. Regarde regarde!

J’ai recréé Shiryu de la pluie sous forme de figurine LEGO en utilisant des pièces officielles! 🩸 de r / OnePiece

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce n’est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça. Et ce ne sera probablement pas le dernier non plus. C’est une pratique très courante chez les fans de One Piece, comme ce gars qui a fait une réplique de Sabo avec des pièces LEGO.

