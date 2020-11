Les trois Pokémon de départ de première génération.

Parmi nous est le jeu à la mode aujourd’hui, et à ce titre, nombreux sont les amoureux de ce titre qui osent lui rendre hommage avec vidéos, crossovers, fan arts et parodies.

Nous avons récemment vu à quoi ressembleraient les formes de Naruto s’il s’agissait de personnages de parmi nous, et nous avons également vu à quoi ressemblerait le jeu si les personnages étaient de One Piece. Aujourd’hui, nous allons assister à un hommage légèrement différent.

Croisement Pokémon et parmi nous … avec de l’argile!

Un utilisateur de Reddit surnommé “tapclay” a créé de petites figurines d’argile à partir d’un croisement entre des créatures Pokémon et des personnages parmi nous. Autrement dit, il a fait Bulbasaur, Squirtle, Charmander et Pikachu avec la forme et la visière du casque de l’équipage Among Us. Et ils sont presque aussi adorables que les versions originales!

Pour être en pâte à modeler, il faut admettre que ces figurines ont une excellente finition. Qu’avez-vous pensé de ce croisement entre Pokémon et parmi nous?

