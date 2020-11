Tous les appareils Amazon Fire TV bénéficient d’une réduction, lequel vous convient le mieux?

L’un des appareils Amazon Fire TV il peut être le vôtre avec une réduction ce Black Friday. Ils sont très simples d’utilisation et vous permettront d’en profiter des applications comme Netflix et HBO sur votre téléviseur.

Parmi eux, nous trouvons Fire TV Stick Lite, le moins cher, que vous pouvez ramener à la maison pour seulement 19,99 euros. Il y a aussi le Fire TV Stick 4K, avec lequel vous pouvez presser la résolution maximale pour 39,99 euros.

Une nouvelle vie pour votre téléviseur

Commencer à en profiter est très simple, il vous suffit de connecter le petit appareil l’un des ports HDMI de votre téléviseur. Vous serez en mesure de reproduire le meilleur contenu en streaming sur votre téléviseur avec des applications comme Netflix et Prime Video. Vous aurez également la meilleure musique à portée de main avec Amazon Music, Spotify et bien d’autres.

Le Fire TV Cube est un appareil qui élève la barre. Son processeur ultra-rapide vous permettra de profiter du contenu sur Résolution 4K, prend également en charge Dolby Vision, HDR et HDR10 +. Bien sûr, dans chacun d’eux, vous trouverez Alexa.

