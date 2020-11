Transformez votre visage en œuvre d'art avec cette superbe application Google

L’application arts et culture de Google peut transformer votre visage en une œuvre d’art avec un seul selfie – c’est ainsi que vous le pouvez.

Transformez votre visage en un Oeuvre d’art c’est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Vous pouvez le faire avec des applications alternatives à FaceApp, ou vous pouvez également utiliser le Application Google Art et Culture, qui depuis un certain temps comprend désormais un fonction pour transformer vos selfies en œuvres d’art.

Cette fonction vous permet ajoutez des filtres artistiques sur vos images, pour leur donner le style des œuvres de Van Gogh grâce à des techniques d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, et que plus tard, vous pourrez partager avec vos amis et votre famille.

Créez des œuvres d’art à partir de selfies avec Google Arts and Culture

Il est à noter que cette fonction utiliser des filtres 3D en réalité augmentée pour pouvoir fonctionner. Par conséquent, il n’est possible d’utiliser cette option que sur l’un des mobiles compatibles avec la réalité augmentée de Google, anciennement ARCore.

Cela dit, les étapes à suivre pour transforme ton visage en œuvre d’art l’utilisation de Google Arts & Culture sont les suivantes:

Téléchargez et installez l’application sur votre mobile. Vous pouvez télécharger Google Arts & Culture dans Google Play pour Android ou dans l’App Store pour iPhone et iPad. Ouvrez l’application et, sur l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône de l’appareil photo entourée des couleurs de Google en bas au centre .Dans les options disponibles, choisissez “Filtre artistique”. Choisissez l’un des styles d’illustration disponibles. Pointez l’appareil photo vers votre visage et attendez que l’effet soit appliqué. Pour prendre une photo, appuyez sur le déclencheur. . Vous pouvez également enregistrer une vidéo en maintenant le même bouton enfoncé.

Et c’est tout. Une fois que vous avez terminé, l’image ou la vidéo sera enregistrée dans votre galerie et vous pourrez partagez-les via WhatsApp, Instagram ou de tout autre réseau social ou plateforme. De plus, Google nous encourage à partager les selfies capturés en utilisant cette option en utilisant le hashtag #ArtFilter.