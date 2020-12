Beaucoup d’entre nous qui ont vécu l’enfance et la petite jeunesse dans les années 80, connaissant la fonction de la dernière mise à jour de Tesla nous ne penserons à rien d’autre que les ghettoblasters, ou, comme on les appelait sous ces latitudes, les “perroquets”. Il y a peu d’images plus typiques des années quatre-vingt qu’un parc avec un groupe de jeunes avec deux litronas et le système de son portable jaillissant des hymnes de pratiquement tous les genres musicaux. De Rosendo à Metallica, en passant par Dire Straits, Bruce Springsteen et même Mecano.

Le monde a beaucoup changé des années quatre-vingt à nos jours, même si grâce aux enceintes portables et aux boombox, la musique continue à envahir les rues (et parfois les bus, les terrasses, la plage, les piscines …), la seule chose qui a changé (en plus des appareils utilisés à cet effet) est la musique écoutée sur ces appareilsOn a changé la pop et le rock pour le reggaeton et le trap, et le vieil homme en moi me donne envie de le critiquer ouvertement, mais la vérité est que chaque génération a eu ses genres et ses hymnes, c’est la loi de la vie.

Quoi qu’il en soit, et conformément à ce que je disais, ce qui a changé, ce sont les appareils que nous utilisons pour écouter de la musique, il est possible que certains modèles Tesla vont devenir des ghettoblasters, des boombox ou des «perroquets» roulants grâce à sa nouvelle mise à jour. Et, comme nous pouvons le lire dans Engadget, tous les haut-parleurs Tesla avec PWS (Pedestrians Warning System), c’est-à-dire les plus récents, font leurs débuts avec la fonction de haut-parleur externe.

Le haut-parleur PWS est un dispositif de sécurité des véhicules électriques et hybrides, qui émet un son lorsque le véhicule roule à moins de 20 kilomètres par heure. La raison en est évidente, et c’est en l’absence de moteur bruyant, les voitures électriques sont extrêmement silencieuses. Et cela, sur la route, est un risque moindre, mais lors de la conduite à travers la zone urbaine, de nombreux piétons n’ont pas le son de la voiture comme signal d’avertissement de leur présence et de leur proximité. C’est la raison pour laquelle Tesla et d’autres fabricants ont installé depuis longtemps des haut-parleurs qui émettent un son lors de la conduite à basse vitesse.

Le problème avec la dernière mise à jour de Tesla est que les conducteurs peuvent désormais choisir le son que la voiture jouera, via le système de haut-parleurs externes, lorsqu’ils conduisent à basse vitesse. Ainsi, le même un bruit de moteur à combustion peut être utilisé (comme le font déjà les véhicules qui concourent en Formule-E), le son d’un vaisseau spatial ou les coups du moment, pour le plaisir ou la souffrance de ceux qui croisent leur chemin.

Je veux penser qu’il y a des limites dans ce système, que Tesla fait confiance à ses utilisateurs … mais juste assez, et qu’il aura donc mis en place un système pour que, en aucun cas, le PWS, puisse commencer à reproduire celui du “j’aime l’essence” quand la voiture circule à basse vitesse. Que ce serait paradoxal de choisir précisément cette chanson, non?

Dans mon cas, si j’avais une Tesla avec PWS, je pense que je choisirais le son des navettes de V (encore une fois je retourne aux années 80), Pour quel son choisiriez-vous une Tesla lorsque vous conduisez à basse vitesse? Ou pensez-vous qu’il serait préférable de définir un son standard et de ne pas être modifiable par l’utilisateur?