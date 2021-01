Le vétéran Harvey Smith est impliqué dans un jeu mystérieux avec Arkane, affirme-t-il dans une interview.

Harvey Smith est l’une des personnalités clés d’Arkane Studios. Il est facile de le reconnaître comme le direct de Dishonored, Dishonored 2 and Dishonored: Death of the Outsider; et Deus Ex: Invisible War beaucoup plus tôt. Mais la vérité est que son programme en tant que créateur comprend les noms d’œuvres telles que System Shock, Ultima VIII ou Prey (2017). N’importe qui pourrait supposer que le directeur également de Arkane Austin travaille sur Deathloop, le nouveau “Action Dishonored”, mais ce n’est pas le cas.

S’adressant à Vandal lors de l’événement Fun & Serious 2020, le créateur explique que cette nouvelle propriété intellectuelle est en fait entre les mains de Dinga Bakaba en tant que directeur et Sébastien Mitton en tant que directeur artistique. “Je ne suis pas dans Deathloop, Je suis sur autre chose, travaillant avec ceux qui ont fait Dishonored et Prey »ajoute-t-il, peut-être sans se rendre compte que ce projet n’a pas été officiellement annoncé.

Cependant, si vous êtes attentif à l’actualité de l’étude, vous vous souviendrez qu’il y a quelques mois nous avons ramassé une nouvelle dans 3DJuegos parlant d’offres d’emploi suspectes qui soulignaient qu’Arkane se développe un autre jeu triple A à part Deathloop. Lyon et Austin étaient à la recherche de nouveaux talents à recruter, donc soit les studios travaillent main dans la main, soit chacun a un projet distinct en tête.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau jeu sera le premier à être développé sous l’égide de Microsoft suite à l’achat de Bethesda par le géant de Redmond. Smith a également commenté: “En pensant à tous les éditeurs et aux personnes que je connais qui travaillent pour eux, il serait très, très difficile de trouver un meilleur partenaire pour Bethesda que Microsoft. Ils conviennent parfaitement.”

