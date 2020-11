De nombreux Mexicains seraient prêts à travailler dans autre chose que leur carrière.

75% des Mexicains seraient prêts à accepter un emploi dans une branche d’activité autre que leur spécialité. Ces données, issues d’une enquête menée par l’OCCMundial, reflètent la situation difficile que traverse actuellement le Pandémie de covid-19, car de nombreuses personnes ont besoin d’un revenu, peu importe d’où il vient. De nombreuses entreprises ont dû fermer et le chômage a décollé dans le monde entier. Ces 75% se répartissent entre les 62% qui accepteraient de mener des activités sans aucun rapport avec leurs études ou leur expérience, et les 13% qui le feraient aussi, mais seulement temporairement. En revanche, 23% préféraient un emploi en fonction de leurs connaissances. L’idée de faire quelque chose de différent n’est pas très exagérée et nous vous expliquons ici comment vous pourriez travailler dans une carrière différente de la vôtre pour élargir vos options.

Dans le contexte actuel, choisir un changement peut être une bonne chose. Peut-être qu’en faisant autre chose, vous pourrez surmonter ces temps complexes qui nécessitent de nouvelles compétences très spécifiques. Aujourd’hui, il y a des branches qui sont plus en danger que d’autres, par contre il y en a d’autres qui trouvent de bonnes opportunités. En particulier dans lunettes numériques, il existe un marché de plus en plus large qui nécessite des experts en logiciels, réseaux sociaux et sites Web. Pas votre région? Ne vous inquiétez pas, si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est de s’adapter, de voir les options qui s’offrent à nous et de survivre. Vous pouvez sûrement adapter vos compétences actuelles à un autre domaine et si vous le faites avec succès, les avantages sont nombreux. Tenez compte des éléments suivants.

Relevez les défis

Lors de la planification d’un changement de carrière, considérez tout ce que vous savez faire, ce que vous devez améliorer et ce que vous devez encore apprendre. Souvenez-vous également des obstacles que vous pourriez rencontrer et réfléchissez à la façon dont vous pourriez les surmonter. Bien sûr, vous aurez besoin d’apprendre beaucoup de choses et ce ne sera pas facile, mais il n’y a rien de mal et cela fait partie du processus.

Changer le paysage

Sois prêt

Aucune connaissance ne vient d’elle-même. Si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, où concentrer votre nouvelle carrière, cherchez cours, diplômes et tout ce que vous pouvez. Parlez à des experts, lisez un livre, regardez des vidéos. Vous n’avez peut-être pas d’expérience, mais vous pouvez acquérir des connaissances.

Analysez vos options

L’important est de se connaître. Que savez-vous faire, qu’est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, où sont vos forces et vos domaines d’opportunité? À partir de toute cette auto-analyse, vous pouvez trouver la bonne voie pour un changement de carrière réussi.

Relier

Comme nous l’avons déjà mentionné, un problème sera le manque d’expérience, mais vous pouvez vous soutenir à partir des réseaux sociaux et sites d’emploi sur Internet pour générer des leads. Ciblez les entreprises qui vous intéressent et proposez vos services, même si elles n’ont pas de poste vacant. Cela vous aidera à vous connecter avec des experts et même à gagner leur confiance.