Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Persona s’est démarquée dans le monde des JRPG et l’une d’elles est leurs bandes sonores fantastiques. Si vous êtes fan de la musique qu’ATLUS a préparée pour cette franchise, sachez que bientôt vous pourrez l’écouter sur Spotify, le service de streaming musical populaire.

Ce qui se passe, c’est que Spotify a annoncé que, à partir du 5 janvier, la bande originale de divers versements de Persona sera disponible sur son service. Grâce à cela, les joueurs pourront écouter les thèmes de Persona 5; Personne 4; Persona 3 et Persona 2 depuis votre téléphone portable, ordinateur ou même console de jeux vidéo.

A minuit, le 5 janvier … 🌎 Personne [Original Soundtracks & more] sera disponible sur @Spotify ❤️ 🎭 Liste de lecture avec tous les albums: https://t.co/lwIU3If6Gk pic.twitter.com/N4YyBvoDuo – AniPlaylist (@AniPlaylist) 4 janvier 2021

La playlist indique qu’au total, il y aura 746 pistes Persona qui seront disponibles sur Spotify. Parmi eux, vous trouverez des chansons de la bande originale des principaux jeux déjà mentionnés, mais vous pouvez également écouter des chansons de spin-offs tels que Persona 4: Dancing All Night.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une liste très complète qui ne manquera pas de garder les fans de Persona heureux et satisfaits. Espérons que d’autres sagas de jeux vidéo feront le même saut et que nous aurons officiellement beaucoup de musique de jeux vidéo sur les plateformes numériques.

Il y a plus de contenu de jeux vidéo sur Spotify

En ce qui concerne ce qui précède, il convient de rappeler qu’il existe une bonne quantité de contenu de jeux vidéo disponible sur Spotify. Par exemple, il existe une tonne de contenu de League of Legends et d’autres produits de Riot Games. Vous pouvez également écouter des programmes comme LEVEL UP SHOW sur cette plate-forme.

D’autre part, la bande originale de Castlevenia; Half Life: Alyx; Red Dead Redemption 2 et NieR sont disponibles depuis plusieurs mois sur ce service. De cette façon, petit à petit, il se transforme en une offre beaucoup plus intéressante et juteuse

Et vous, êtes-vous satisfait de cette nouvelle? Quelle est la bande originale du jeu vidéo que vous aimeriez voir sur des plateformes comme Spotify? Dites le nous dans les commentaires.

