Suite à son énorme succès sur PlayStation 4, Horizon Zero Dawn est arrivé sur PC cette année. Le titre a fait ses débuts simultanément sur Steam et sur Epic Games Store. Certains joueurs ont demandé à Guerrilla Games que le titre vienne à GOG, le magasin CD Projekt RED.

Les mois ont passé et l’étude n’a donné aucun indice à ce sujet. Heureusement, cela a changé aujourd’hui, alors que les studios ont officiellement annoncé que Horizon Zero Dawn Complete Edition pour PC est enfin en route vers GOG.

Quand Horizon Zero Dawn fera-t-il ses débuts sur GOG?

Par une déclaration, CD Projekt RED et Guerrilla Games ont annoncé que Horizon Zero Dawn Complete Edition sera disponible à l’achat sur GOG à partir de la semaine prochaine. Pour être plus précis, le jeu sortira en magasin le mardi 24 novembre.

Le titre profitera de toutes les fonctionnalités de GOG Galaxy 2.0, le client PC du magasin. Ainsi, les joueurs qui apprécient Horizon Zero Dawn Complete Edition à partir de cette plate-forme auront accès aux réalisations, à la sauvegarde dans le cloud et à d’autres fonctionnalités utiles.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été confirmé quel sera le prix du jeu sur GOG. Il est presque certain que cela coûtera similaire à ce qu’il a sur Steam et sur l’Epic Games Store, mais une éventuelle remise spéciale pour le lancement n’est pas exclue.

Pour accompagner l’annonce, les studios ont partagé une autre bande-annonce pour le titre. Vous pouvez le voir ci-dessous avec les conditions requises pour exécuter le titre sur PC:

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) CPU: Intel Core i5-2500K (3,3 GHz) ou AMD FX 6300 (3,5 GHz) Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: Nvidia GeForce GTX 780 (3 Go) ou AMD Radeon R9 290 ( 4 Go) DirectX: version 12 Stockage: 100 Go

Exigences recommandées

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) CPU: Intel Core i7-4770K (3,5 GHz) ou Ryzen 5 1500X (3,5 GHz) Mémoire: 16 Go de RAM Graphiques: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 ( 8 Go) DirectX: version 12 Stockage: 100 Go

Horizon Zero Dawn ™ Complete Edition arrive sur https://t.co/TiMFdAcy7Z le 24 novembre avec une prise en charge complète des fonctionnalités de GOG GALAXY 2.0 🤘 Découvrez les mystères d’une Terre future et explorez un monde ouvert époustouflant dans ce RPG d’action primé! 🔜 https://t.co/VgpyJ4qo4Z | @Guerrilla pic.twitter.com/E8PfNv8TKs – GOG.COM (@GOGcom) 20 novembre 2020

Horizon Zero Dawn est disponible sur PlayStation 4 et PC (Steam et Epic Games Store). Il sera disponible auprès de GOG à partir de la semaine prochaine. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le titre.