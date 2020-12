Obtenez l’un des meilleurs smartphones pour moins de 200 euros.

Écrit par Miguel Paredes

Il PETIT X3 Peut être le vôtre pour seulement 164 euros grâce à cette offre AliExpress. On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous ne devez appliquer que Coupon DESECELL14 avant de finaliser votre achat.

Le smartphone de POCO intègre un affichage rapide de 120 Hz, un des Processeurs de jeu Qualcomm et une batterie qui vous donnera heures et heures d’utilisation. Ce sont ses caractéristiques les plus importantes.

Utilisation du coupon DESECELL14 vous obtiendrez ce prix avantageux.

Achetez le POCO X3 au meilleur prix

Savoir plus: POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

L’appareil chinois a un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Le POCO X3 abrite également 4 caméras à l’arrière et une batterie qui atteint 5 160 mAh.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière 5160 mAh batterie avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC Savoir plus: Le portable Xiaomi avec le meilleur rapport qualité-prix ne coûte que 22 euros