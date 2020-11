L’univers de Trivia Crack, le jeu-questionnaire d’Etermax, continue de s’étendre à l’occasion du septième anniversaire de son lancement. Si Trivia Crack Cars est arrivé en septembre, c’est maintenant au tour de Trivia Crack Adventure, un mélange de jeu-questionnaire et de jeu de société où vous avancez à travers le tableau en répondant correctement.

Le concept est similaire à d’autres Trivia Crackers, mais avec l’ajout de se déplacer sur le plateau pour essayer d’atteindre l’objectif avant l’adversaire en Des jeux au tour par tour où vous devez montrer que vous êtes celui qui en sait le plus d’art, de divertissement, de sport, d’histoire, de géographie et de science.

Trivia et le jeu de l’oie, fusionnés

Il y a un nouveau jeu Trivia Crack dans la région: son nom est Trivia Crack Adventure et c’est un jeu où l’objectif est de arriver avant l’adversaire à la fin du plateau, basé sur les lancers de dés, bonne chance et, surtout, répondez correctement aux questions qui vous sont posées à chaque fois que vous atterrissez sur une case.

Trivia Crack Adventure vous permet de démarrer des jeux avec des amis ou de parfaits inconnus. Au début de chaque tour, vous devez lancer les dés et votre personnage ira dans la case correspondante. La plupart des encadrés vous fournissent des questions auxquelles répondre, bien qu’il existe également raccourcis -qui vous avance sur le plateau- et triche, qui vous font reculer.

Lorsque vous rencontrez une question, vous avez 20 secondes pour répondre correctement. Si vous n’êtes pas très inspiré – en d’autres termes, si vous n’avez aucune idée – vous pouvez utiliser la pompe pour éliminer les mauvaises questions ou le ✓ pour marquer la bonne question. Si vous faites les choses correctement, vous continuez à tirer. Si vous ne parvenez pas à faire les choses correctement, vous pouvez réessayer en regardant une vidéo gratuite ou en dépensant des pièces, ou terminer votre tour.

En cours de route, vous pouvez collecter des pièces ou sauver des personnages (en échange de répondre correctement aux questions, bien sûr) et, à mesure que vous gagnez des matchs, vous avancez dans le classements et ligues avec ses zones de montée et de descente pour montrer que vous êtes celui qui en sait le plus.

Trivia Crack Adventure est un jeu gratuit, bien que pendant le jeu vous verrez une autre annonce. Certains d’entre eux vous offriront des récompenses – continuez à jouer au lieu de perdre votre tour – tandis que d’autres apparaissent simplement à la fin de chaque tour. Le jeu est disponible à la fois sur Google Play et sur l’App Store.

Trivia Crack Adventure

