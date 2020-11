Xiaomi continue avec son rythme constant en termes de terminaux qui arrivent sur le marché, et s’il y a quelques jours il était temps de parler du Redmi Note 10, maintenant un autre modèle avec le sceau Redmi entre en scène. Il semblerait que ce soit le Redmi Note 9T, un terminal qui a vu ses principales spécifications fuir.

Avec une terminologie qui peut rappeler les modèles lancés par OnePlus au second semestre (ce «T» est frappant), Xiaomi parierait sur l’utilisation d’un Panneau de type LCD IPS avec un processeur à huit cœurs et une configuration à trois caméras Dans ce nouveau modèle, il vient de passer le contrôle de l’organisme de réglementation chinois.

Batterie jusqu’à 4900 mAh

Il est reparti grâce à TENAA, nous pouvons donc savoir quelles sont les spécifications possibles d’un téléphone avant qu’il ne soit présenté et lancé. Et cette fois, tout semble indiquer le nouveau modèle Il arrivera sous la sous-marque Redmi et s’appellera Note 9T, pointant vers le nom de développement M2007J22G.

Grâce à l’utilisateur XDA kacskrz, nous avons appris que le supposé Redmi Note 9T aura un écran LCD IPS avec un 6,53 pouces de diagonale, ce qui lui confère un ratio écran / corps de 93,1%. En termes de résolution, le panneau a 2 400 x 1 080 pixels.

Sous le capot, un SoC, peut-être Mediatek, huit cœurs avec une fréquence maximale de 2,4 GHz, accompagné d’un RAM de 4 Go, 6 Go et 8 Go à choisir par l’acheteur. En ce qui concerne la capacité de stockage, elle variera entre 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Ce modèle comportera un configuration triple caméra arrière, qui met en évidence un objectif principal de 48MP et une caméra ultra grand angle de 13MP. Du reste des aspects, il convient de noter qu’il a Android 10 comme système d’exploitation, bien que la version MIUI avec laquelle il atteindra le marché soit inconnue.

En ce qui concerne d’autres aspects, le Bien sûr, Redmi Note 9T sera compatible avec les réseaux 5GIl fonctionne sur une batterie 4900 mAh, une prise casque 3,5 mm et a des mesures de 161,96 × 77,25 × 9,20 millimètres et pèse 200 grammes. Le nouveau modèle apparaît comme disponible en couleurs noir, rouge, bleu, rose, blanc, vert, violet et gris.

A ces données s’ajoutent celles citées par un autre membre de XDA, Deic, qui parle d’un charge rapide jusqu’à 27 W, NFC et la possibilité pour ce modèle de parier sur une troisième caméra de type macro.

Pour l’instant, sans confirmation officielle ni annonce de XiaomiIl ne reste plus qu’à attendre de connaître les spécifications officielles, ainsi que le prix, la date de lancement et la disponibilité sur les différents marchés.

Via | Développeurs XDA

