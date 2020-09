Présentant sa nouvelle gamme de matériel gaming de haute précision, ROCCAT vient d’annoncer l’arrivée et la disponibilité immédiate Casques de jeu Elo Series pour PC, avec trois modèles axés sur la scène compétitive et la haute performance.

Ainsi, bien que les trois modèles de la série ROCATT Elo présentent des différences dans leurs principales caractéristiques et leurs prix, ils conserveront un design uniforme entre eux, avec des matériaux de qualité supérieure tels que coussinets d’oreille en mousse à mémoire ou serre-tête en métal suspendu auto-ajustable.

Conçu pour les amateurs de son stéréo et catalogué comme un modèle d’entrée de gamme haut de gamme, le ROCCAT Elo X Stereo sera soutenu par des haut-parleurs de 50 millimètres et un microphone TruSpeak.

Bien que sans aucun doute son plus grand avantage est sa compatibilité multi-plateforme Grâce à l’utilisation d’un connecteur jack 3,5 mm, qui nous permettra de l’utiliser aussi bien sur PC que sur tout autre appareil tel que consoles ou téléphones.

L’Elo X Stereo est livré avec un séparateur de son PC et se sent comme un produit haut de gamme à un prix attractif de seulement 49,99 euros.

Passant directement au haut de gamme, on continue avec le ROCCAT Elo 7.1 USB, qui, en conservant les haut-parleurs de 50 millimètres, va désormais nous proposer Son surround 7.1, avec une expérience plus réaliste et immersive. Ainsi, l’utilisation du microphone TruSpeak se poursuivra, cette fois accompagnée du Système d’éclairage AIMO de ROCCAT.

Le ROCCAT Elo 7.1 USB sera disponible à un prix assez compétitif de 69,99 euros.

Enfin, nous trouvons le ROCCAT Elo 7.1 Air, qui complète cette nouvelle série avec un modèle haut de gamme qui combine un son surround 7.1 avec des haut-parleurs de 50 mm et l’exclusif Technologie sonore surhumaine auditive de Turtle Beach.

De plus, l’utilisation du ROCCAT Elo 7.1 Air Technologie Stellar Wirelss par ROCCAT pour une connexion sans fil stable aussi bonne qu’une connexion filaire, et parfois même plus rapide, qui combinée à sa longue autonomie nous permettra de jouer sans problème pendant 24 heures.

L’Elo 7.1 Air est également un nouvel ajout au catalogue de produits AIMO de ROCCAT et sera disponible au prix de 99,99 euros, notamment moins cher que d’autres appareils similaires.