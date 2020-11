La vitesse de connexion Internet est l’une des valeurs les plus importantes déterminer l’expérience utilisateur dont nous profiterons au quotidien.

Il est vrai que, pour avoir une expérience optimale, nous n’avons pas besoin d’atteindre des niveaux très élevés, mais il y a toujours des minima qu’il est bon de surmonter confortablement pour assurer de bonnes performances à la fois à court et moyen terme, ce que nous avons déjà vu à l’époque dans cet article.

D’autre part, nous ne devons pas négliger d’autres valeurs importantes, telles que stabilité et latence, qui sont essentiels pour profiter, par exemple, des jeux en ligne. Nous en avons également parlé dans d’autres articles.

Aujourd’hui, nous voulons nous concentrer sur la vitesse de la connexion Internet, mais avec une perspective différente, puisque nous voulons partager avec vous trois choses peu connues qui peuvent grandement affecter les performances et la vitesse de notre réseau. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires.

1.-La vitesse de la connexion Internet diminue avec la distance

C’est très simple, lorsque nous nous connectons via un réseau Wi-Fi, nous utilisons une connexion qui utilise des ondes radio en forme de beignet, qui ils perdent de l’intensité avec la distance, ainsi que des obstacles et des interférences.

En effet, peu importe qu’ils ne trouvent aucune barrière sur leur chemin, lorsqu’ils parcourent de plus grandes distances, leur intensité est réduite, et cela ralentit. Plus nous sommes éloignés du routeur, plus la connexion Internet sera lente et, dans les cas extrêmes, nous aurons simplement une zone morte.

La portée d’une connexion sans fil dépend de nombreux facteurs, tels que la puissance des antennes du routeur et les obstacles rencontrés par les ondes Wi-Fi en cours de route, mais la différence de vitesse entre être à un ou deux mètres du routeur et aller à trois ou quatre mètres peut aller jusqu’à 50%, il n’y a donc aucun doute que son impact est très grand.

Solution: Le moyen le plus simple et le plus efficace d’améliorer la vitesse de votre Wi-Fi sans dépenser d’argent est de placer le routeur dans une position centrale, légèrement surélevée et d’orienter bien les antennes pour couvrir la plus grande surface possible de manière optimale.

2.-Le bruit sur la carte mère peut réduire la vitesse de la connexion Internet

C’est probablement l’un des problèmes les moins connus, mais il s’avère toujours considérablement important. Si vous vous connectez à Internet via Wi-Fi et utilisez une solution réseau intégrée à la carte mère de votre PC ou ordinateur portable, il est possible que, dans certains cas, bruit électrique qui est généré sur la carte mère finit par affecter négativement la vitesse de votre connexion.

Nous parlons de cas spécifiques et non de quelque chose de général car c’est un problème qui a été surmonté avec le temps, grâce aux améliorations qui ont été apportées à ce type de composant. Il n’est pas courant d’avoir ce problème dans l’équipement actuel, mais il est toujours présent dans les équipements d’un âge considérable

Il n’est pas facile d’identifier ce problème, mais un symptôme clair qu’il peut être présent est remarqué lorsque, malgré une connexion Internet optimale, bien établie et sans problèmes apparents, nous voyons que la vitesse de votre Wi-Fi n’est pas bonne.

Solution: La chose la plus simple et la plus rapide consiste à acheter un adaptateur réseau Wi-Fi externe, tel que celui qui se connecte via USB. Il est nécessaire de dépenser de l’argent, oui, mais étant un problème au niveau de la carte mère, c’est la seule option vraiment raisonnable pour un utilisateur normal.

3.-Les modes de faible consommation affectent également la vitesse

De plus en plus de routeurs intègrent des modes basse consommation, une décision qui fait suite à un engagement à durabilité et la création de plus en plus d’appareils efficace.

La plupart des routeurs font une gestion intelligente de cette manière et ils ne posent aucun problème, mais il existe d’autres modèles qui réduisent la consommation au prix d’une limitation des performances et de la portée, avec tout ce que cela peut signifier pour l’utilisateur.

Il va sans dire que ce problème ne peut être présent que sur certains routeurs, car, comme nous l’avons dit, tous ne gèrent pas le mode basse consommation de la même manière. Dans certains cas, cela peut être viable et nous n’avons pas de problèmes, mais dans d’autres, le contraire peut se produire, alors gardez cela à l’esprit.

Solution: C’est très simple, il vous suffit de désactiver le mode basse consommation dans l’interface d’administration et de gestion de votre routeur.

Contenu proposé par AVM FRITZ!