Les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000 d’AMD ont marqué un pas en avant important pour la société Sunnyvale. Le 30 juillet, alors que les informations dont nous disposions sur cette génération graphique étaient encore très rares, nous avons partagé avec vous un article spécial dédié à la revue des cinq clés les plus importantes de l’architecture RDNA 2, et comme vous pouvez le voir, toutes ces clés ont été remplies. .

Avec la Radeon RX 6000, AMD revient pour concourir au sommet du secteur graphique, ce qui, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, est bon pour tout le monde, et la meilleure chose est que a tenu sa promesse de fixer des prix très compétitifs. Ils ont l’air très bien, même si, comme je l’ai déjà dit, je veux attendre de voir les performances indépendantes et les tests consommateurs.

Si vous envisagez de mettre à jour votre carte graphique, je vous recommande, dès maintenant, attendre le lancement général de toute la série Radeon RX 6000, et que vous compariez soigneusement les performances et le prix de chaque modèle avant de décider d’acheter. C’est la seule façon de vous assurer que vous faites un bon achat. Si cela vous semble beaucoup de travail et que vous vous sentez paresseux, nous prévoyons de publier un article spécial avec ces informations qui vous faciliteront grandement les choses.

Pour en revenir à la Radeon RX 6000, il ne fait aucun doute qu’AMD nous a surpris avec une performance qui a clairement dépassé nos attentes, Mais comment cela a-t-il été possible? Je sais que beaucoup de nos lecteurs se posent encore cette question et qu’ils ne savent pas comment les performances de cette génération graphique ont pu tellement s’améliorer par rapport à la précédente. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous l’expliquer en trois clés simples.

Radeon RX 6000 et RDNA 2: l’importance de doubler la géométrie des moteurs

C’est l’une des améliorations possibles sur lesquelles nous avons le plus insisté ces derniers mois. En janvier dernier, lorsque nous avons parlé de Big Navi et que nous vous avons laissé ses spécifications, nous avons parlé d’un total de 5120 shaders, 320 unités de texture et 128 unités raster, un énorme bond en avant par rapport aux 2 560 shaders, 160 unités de texture et 64 unités raster de la Radeon RX 5700 XT.

En fin de compte, ces spécifications ont été confirmées car elles correspondent à la Radeon RX 6900 XT, anciennement connue sous le nom de Big Navi. Bien, AMD a doublé la géométrie des moteurs, passé de 64 unités raster à 128 unités raster. C’est probablement l’une des nouveautés les plus importantes que représente l’architecture RDNA 2, car cela signifie qu’AMD a finalement réussi à surmonter la limitation de 64 unités raster imposée par l’architecture GCN, et qu’elle accuse depuis 8 ans. années.

Dans la Radeon RX 6000, la géométrie des moteurs est doublée et les unités d’ombrage sont également considérablement augmentées. La Radeon VII avait 3840 shaders, et la Radeon RX Vega 64 avait déjà 4096 shaders, donc ce n’est pas aussi grand que nous l’avons vu dans les unités raster, mais évidemment cela contribue également à améliorer les performances brutes.

Radeon RX 6000 et RDNA 2: cache et bande passante infinis

C’est l’une des améliorations les plus inattendues. Les premières fuites et rumeurs que nous avons vues à propos du Radeon RX 6000 d’AMD pointaient dans une direction claire, la société pourrait utiliser des bus 384 bits ou 512 bits dans ses configurations graphiques haut de gamme pour augmenter la bande passante.

Lorsque NVIDIA a présenté la série RTX 30 et que nous avons découvert que la mémoire GDDR6X allait être exclusive à cette génération graphique, les informations indiquant l’utilisation de bus 384 et 512 bits dans la Radeon RX 6000 avaient plus de sens que jamais, car c’était un moyen de compenser la différence de fréquence que ladite mémoire présentait par rapport au GDDR6 qu’AMD allait utiliser, mais au final la société Sunnyvale a choisi d’implémenter ce que nous connaissons comme un cache infini.

Le cache infini n’est pas un nouveau concept. Comme je vous l’ai dit à l’époque, ce type de mémoire a été utilisé dans Xbox One, une console qui dispose de 32 Mo d’eSRAM qui fonctionne de la même manière que le cache infini, et qui vise à booster la bande passante en travaillant avec certaines tâches graphiques.

Dans le cas de la Radeon RX 6000, nous avons un total de 128 Mo de cache infini qui est dédié au travail avec des tâches qui ne sont pas stockées en mémoire pendant de longues périodes, c’est-à-dire avec ceux qui sont en mouvement constant. Pensez, par exemple, à une scène de jeu où nous avons un paysage qui reste relativement statique, et des effets d’ombre et de lumière qui changent plus fréquemment. Eh bien, les secondes seraient l’un des principaux objectifs de ce cache infini.

Radeon RX 6000 et RDNA 2: franchir la barrière des 2 GHz

C’est une autre des nouveautés les plus importantes en matière d’augmentation des performances et de puissance brute. AMD a repensé l’architecture RDNA 2 et introduit optimisations qui vous ont permis d’ajuster au maximum les fréquences de travail, un élément clé pour déterminer les performances de tout GPU.

Les dernières architectures d’AMD ont montré qu’elles s’adaptent très bien à chaque MHz. Le RDNA ne faisait pas exception et il semble que RDNA 2 ne le sera pas non plus. Pour nous donner une idée de ce que cette nouvelle architecture a signifié en termes de fréquence de travail, une simple comparaison suffit: la Radeon RX 5700 XT fonctionne à 1 605 MHz en mode normal et 1 755 MHz en mode turbo, tandis que la Radeon RX 6900 XT atteint 2,015 MHz en mode de base et 2,250 MHz en mode turbo.

Accélérer les fréquences de travail au maximum a été la cerise sur le gâteau de la nouvelle Radeon RX 6000 pour obtenir ce dernier coup de pouce qui leur a permis atteindre un niveau de performance inattendu et totalement surprenant. Il sera intéressant de voir si ces fréquences fonctionnent avec le “plafond technique” de l’architecture, c’est-à-dire si AMD a poussé au maximum, ou si au contraire il a laissé une certaine marge qui permettra aux assembleurs de lancer des modèles personnalisés de la Radeon RX 6000 avec une certaine marge d’overclocking.