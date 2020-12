Les battements sont aux marchés ce que les vagues sont à l’océan. Les bosses sur Bitcoin font mal, oui, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Bien qu’il s’agisse d’un sujet médiatique, passionnant et discutable, ils n’ont pas besoin d’être une source d’anxiété constante. Voici trois raisons pour lesquelles vous n’avez pas à vous soucier d’un crash Bitcoin:

1. La volatilité est un mal nécessaire, tout comme un crash Bitcoin

Devinez combien de fois Bitcoin s’est écrasé dans son histoire?

1? 4? 8?

13 pour être exact.

Certains d’entre eux étaient assez horribles. Par exemple, en 2013, Bitcoin il a perdu 87% de sa valeur en trois jours.

Ne vous méprenez pas; La volatilité c’est effrayant et généralement effrayer beaucoup de gens. Mais le argent intelligent il n’en est pas affecté.

Parce que? L’argent intelligent le sait vous avez besoin de volatilité pour obtenir une appréciation des prix.

Et l’argent intelligent sait aussi que l’innovation conduit presque toujours à la volatilité. Et Bitcoin, en tant que l’une des meilleures innovations fintech du siècle, y prospère.

2. Cela aussi passera

Le comportement de Bitcoin au cours de ses 12 ans d’histoire met l’accent sur un point:

Les succès ne durent jamais.

Parfois, le marché se rétablit à une vitesse fulgurante. D’autres fois, inverser un hit prend des années.

Prenons le crash de 2017, par exemple. Bitcoin a mis plus de trois ans pour revenir à ses niveaux maximaux.

Bitcoin récupère toujours.

Mais ne vous y trompez pas. Les plantages font partie du jeu et sont imprévisibles. Le seul moyen sûr d’éviter d’être affecté par eux est de rester complètement en dehors de Bitcoin.

Cependant, il existe une meilleure façon de gérer les bosses.

Investissez à long terme et ignorez les mouvements de prix à court terme.

Comme l’a dit l’investisseur légendaire Warren Buffett: “Si vous ne songez pas à posséder un investissement pendant 10 ans, ne pensez même pas à le posséder pendant 10 minutes.”

3. Une chute du Bitcoin crée des opportunités

Les baisses de prix du Bitcoin n’ont rien d’exceptionnel. Et l’argent intelligent bave sur son apparition.

Alors, laissez les médias et les politiciens plaider pour ou contre eux. Votre travail est garde tes mains stables et accumuler plus de Bitcoin après chaque goutte.

Il est évident que ces dernières années, acheté sur les creux a été un moyen facile d’augmenter vos profits. De grosses baisses mènent à des rendements élevés et vice versa.

Les coups sont comme des vagues

C’est la chose importante à comprendre.

Les battements sont aux marchés ce que les vagues sont à l’océan. Et tout comme l’océan, le marché est un endroit dangereux et même mortel pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais pour quelqu’un qui sait surfer sur les vagues, plus la vague est grosse, mieux c’est.

Le but de cette comparaison est de montrer que les crashs de Bitcoin sont des phénomènes naturels. Vous devez être prêt à continuer.

