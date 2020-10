Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a des mois, le développeur Ghost Town Games et le distributeur Team17 ont annoncé qu’ils apporteraient le chaos culinaire d’Overcooked! à la prochaine génération de consoles grâce à Overcooked! All You Can Eat, qui comprendrait les 2 jeux de base, leur contenu post-lancement respectif et des ajouts de gameplay très intéressants. La date de sortie était inconnue et aujourd’hui, il a été révélé qu’il arrivera cette année pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S, mais il arrivera en premier sur la console Sony.

Par un communiqué officiel, les deux sociétés en charge du jeu ont annoncé que son lancement est prévu le 12 novembre sur PlayStation 5, il s’agira donc d’un titre à la fois numérique et physique qui fera ses débuts avec la console Sony.

La mauvaise nouvelle pour les joueurs Xbox Series X | S est que Overcooked! All You Can Eat sera disponible plus tard sur ces systèmes; Cependant, ils n’auront pas à attendre trop longtemps, car il a été révélé que le jeu arrivera avant la fin de l’année.

Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger comprendra un nouveau contenu

En outre, les entreprises ont révélé que cette tranche de la franchise comprendra non seulement les 2 premiers jeux avec tout le contenu post-lancement et des améliorations de performances et des ajustements supplémentaires, mais que les joueurs pourront trouver Le pic monte, une aventure qui sera exclusive à cette version qui sera composée de 7 nouvelles cuisines et de 3 chefs inédits: le chef Axolotl, le chef Unbread et le chef Everpeckish.

Nous vous rappelons que Overcooked! All You Can Eat offrira tout le contenu téléchargeable qui a Overcooked! et trop cuit! 2, ainsi que des améliorations visuelles (4K à 60 ips). Au total, les joueurs pourront essayer plus de 80 chefs et plus de 200 niveaux qui seront jouables en ligne pour la première fois. En outre, une nouvelle fonction sera le cross-play, qui sera activé après sa création. Ce sera donc l’option parfaite pour ceux qui n’ont essayé aucun jeu de la série.

De plus, le titre comprendra plus de modes d’accessibilité et des ajustements à l’expérience de jeu, de nouveaux trophées et un mode d’aide.

Nous vous laissons avec la bande-annonce promotionnelle du jeu.

Que pensez-vous de tout le nouveau contenu qui a trop cuit! Tout ce que tu peux manger? Dites le nous dans les commentaires.

Trop cuit! All You Can Eat fera ses débuts le 12 novembre sur PlayStation 5 et devrait arriver sur Xbox Series X | S plus tard cette année. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la franchise en visitant cette page.

