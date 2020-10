Trouver un Samsung Galaxy est beaucoup plus facile avec SmartThings Find, le nouveau système de localisation

Après avoir été disponible dans son pays d’origine, Samsung a étendu le service SmartThings Find à de nombreux autres pays, dont l’Espagne. Avec ce service de localisation locale, un appareil Galaxy peut être recherché à l’aide du GPS, du Bluetooth BLE et du Bluetooth UWB. Ceci permet trouver des écouteurs Buds, un mobile ou une tablette Samsung Galaxy et d’autres appareils, même à la maison.

SmartThings est l’application Samsung qui permet de contrôler tous les appareils connectés que l’entreprise fabrique. C’est une sorte de Google Home (l’application) pour les lave-linge, appareils photo, téléviseurs, écouteurs, montres et même téléphones portables Samsung, cette application vous permet de contrôler une large sélection d’accessoires. Et non seulement les surveiller, mais aussi les rechercher: SmartThings Find vient de s’étendre au-delà de la Corée du Sud. C’est extrêmement utile.

Trouvez votre Galaxy avec précision, même à la maison

Le service de localisation SmartThings Find présente de nombreuses similitudes avec «Localiser mon mobile» ou «Localiser mon mobile», la fonction de sécurité incluse dans les téléphones et tablettes Samsung Galaxy. L’avantage de la nouvelle option SmartThings est qu’elle permet localiser tous les appareils connectés avec un compte Samsung, du téléphone lui-même à la smartwatch ou aux écouteurs sans fil. Et tout cela depuis l’application, il n’est pas nécessaire d’accéder à un site Web.

Si vous n’aviez pas l’application, vous pouvez la télécharger depuis le Galaxy Store: recherchez SmartThings Find ou entrez à partir de ce lien. Une fois téléchargé, et après avoir accepté les autorisations pertinentes et les accords d’utilisation, vous verrez que sur la couverture se trouve la nouvelle fonction pour localiser les appareils. Cliquez ici et SmartThings téléchargera le module Rechercher.

Une fois que SmartThings Find a démarré, vous devrez sélectionner les appareils Galaxy enregistrés avec votre compte Samsung que vous souhaitez rendre accessibles pour la localisation. En fonction du nombre de synchronisations que vous avez synchronisées, la liste sera plus ou moins longue, nous vous recommandons donc choisissez seulement ceux que vous voulez avoir plus sous la main. Une fois terminé, le principal apparaîtra sur la carte avec la position exacte; avec la possibilité de permuter la recherche entre tous les appareils Galaxy sélectionnés.

SmartThings Find utilise la localisation à distance, tout comme «Find my mobile» (même si l’appareil n’est pas connecté à Internet). Non seulement cela, il permet également la recherche locale «à proximité», comme l’application le nomme. Dans cette recherche, l’application utilise Bluetooth (BLE et UWB, si disponible) pour balayer et montrer la position proche de la galaxie manquante (à condition que l’autorisation de localisation de cette galaxie ait été acceptée). Il est très utile pour retrouver votre montre ou votre téléphone lorsque vous vous perdez à la maison, par exemple.

La recherche d’appareils Samsung Galaxy à l’aide de SmartThings Find est désormais disponible en Espagne, ainsi que dans d’autres pays. Mettez à jour votre application si vous l’avez déjà installée ou accédez au Galaxy Store au cas où vous voudriez l’essayer.

Plus d’informations | Samsung Galaxy

Partager Trouver un Samsung Galaxy est beaucoup plus facile avec SmartThings Find, le nouveau système de localisation