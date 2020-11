Vous n’avez pas besoin de pirater votre ordinateur pour atteindre un bon équilibre entre les graphismes et les performances.

Watch Dogs Legion est enfin parmi nous, et c’est un moment très important car nous ne parlons pas seulement du retour d’une série aux multiples possibilités, mais aussi de l’une des premières bac à sable intergénérationnel prêt à tester les derniers matériels PC et console. Si vous voulez une comparaison, rappelez-vous que les fans ont déjà apporté sur YouTube un contraste entre les versions PC et Xbox Series X. Notre collègue Alberto Pastor a eu l’occasion d’analyser Legion il y a quelques semaines, il vous suffit donc de cliquer sur le lien si vous souhaitez comparer les opinions ou en savoir plus sur ce que le jeu a à offrir à tous les niveaux. A cette occasion, nous avons travaillé avec la version console, mais ici nous allons dédier un espace au adaptation informatique: nous voulons en presser le plus possible.

Le jeu fonctionne sur le Perturber le moteur, le même moteur que ses prédécesseurs utilisaient – de manière unique et exclusive – ses prédécesseurs: une petite manœuvre surprenante d’Ubisoft qui a au moins été améliorée en termes de détails, d’environnement, de volume de NPC, etc. D’autre part, le jeu a quelques limitations de performances très claires– Ne vous attendez pas à des fréquences bien supérieures à 60 FPS sur n’importe quel ordinateur, et si vous les trouvez, c’est probablement parce que vous sacrifiez beaucoup en termes de résolution et de qualité visuelle. L’origine de tout cela est une utilisation très prohibitive de processeur, qui va à nos possibilités sur n’importe quel matériel.

Cela dit, il est vrai que les développeurs ont incorporé un bon nombre de paramètres graphiques à configurer selon nos goûts et besoins; donc arriver à un nombre de trames acceptable (sans fioritures) ne devrait pas être particulièrement difficile. En fait, à la compatibilité avec DX12, nous devons ajouter un outil de test assez complet intégré: en plus de mesurer la fluidité du jeu avec des graphismes attachés, il nous renseigne également sur la charge CPU, GPU, RAM et VRAM que nous appliquons, et même l’impact que chaque option que nous avons choisie a sur nos composants.

Image promotionnelle: Effets de réflexion et de lancer de rayons Nvidia.

Le processeur alourdira nos performances quelle que soit la carte graphique que nous utilisons Pour mener ces tests, j’ai utilisé deux equipes: un permissif, mais loin des derniers avantages graphiques Nvidia (GTX 1080 Ti, i7 8700K, 16 Go de RAM) et un autre conçu pour tirer parti de technologies telles que le ray tracing et le DLSS en haute qualité (RTX 3080, i9 10900, 32 Go de RAM). Dans les deux cas, nous utilisons le contrôleurs 457.09 WHQL, que vous devriez télécharger depuis GeForce Experience avant de jouer car, selon les rapports d’autres utilisateurs sur les réseaux, le jeu peut présenter de très mauvaises performances (15-20 FPS) si on ne passe pas par ce petit téléchargement précédent.

Qu’avons-nous appris d’autre de Watch Dogs Legion pour PC? D’une part, si vous n’utilisez pas de graphiques compatibles avec le raytracing, vous feriez bien de miser sur la librairie DX11 dès le départ si vous souhaitez améliorer légèrement vos performances et éviter les accrochages occasionnels. D’un autre côté, éclairage et ombrage ils sont essentiels pour vivre une «expérience de nouvelle génération», pour ainsi dire. Si vous n’avez pas accès au matériel de la série RTX 2000 ou RTX 3000, vous ne devriez pas vous attendre à cet effet wow de la bande-annonce originale de Watch Dogs à l’E3 2012. Mais vous pouvez quand même obtenir quelque chose d’assez décent avec un peu de travail. .

Directives générales de configuration

Ombres, reflets et textures: trois paramètres exigeants avec la VRAM.

Sans surprise, les paramètres de configuration les plus restrictifs sont les ombres, reflets et textures, dans cet ordre. Ubisoft a pris très au sérieux la tâche de recréer une ville vivante où la pluie, les piétons ou l’heure de la journée ont un sens esthétique mesuré au millimètre: quand quelque chose échoue (par exemple, les objets sont plus éloignés du rayon de rendu pour les reflets) cela montre, et quand tout s’emboîte, le résultat est excellent. Comment tout cela peut-il être équilibré?

Il est difficile de trouver une réponse unique et idéale car la référence que Watch Dogs Legion a sur PC fait quelque chose de “triche” en omettant les environnements ouverts pendant la séquence, nous devons donc utiliser Fraps ou MSI Afterburner pour avoir une idée de comment ce titre se comporte dans un environnement un peu plus sauvage. Sans oser donner des pourcentages exacts, il semble que l’option “haute” pour les ombres soit la plus équilibrée en termes de stabilité et de résultats: le flou de l’effet est acceptable et le coût d’amélioration n’en vaut pas la peine à moins de comparer les scènes très spécifique.

Les ombres, les reflets et le lancer de rayons séparent une expérience traditionnelle d’une expérience de nouvelle génération Quelque chose de similaire se produit avec les réflexions, qui sont une constante très visible mais avec un coût de mémoire vidéo très élevé. Si vous avez un graphisme qui peut réalistement déplacer le jeu confortablement – dans notre cas, un 1080 Ti pour un jeu 1080p – ce n’est pas une mauvaise idée de sacrifier 5% de mise à l’échelle de la résolution interne pour élever les reflets au maximum; mais si vous avez un budget plus modeste (comme les cartes typiques 6 Go 1060 VRAM), vous voudrez peut-être les réduire à un niveau élevé pour compenser la consommation de mémoire imposée par les textures: celles-ci, encore une fois, offrent de bons résultats visuels et de haute performance. consommation.

Essayez de trouver un bon équilibre entre ces trois options (ombres, reflets et textures) en regardant surtout à travers votre mémoire vidéo. Faites quelques tests et en fonction des résultats, essayez de baisser légèrement la résolution interne ou le reste des options du onglet graphique. Il existe certains paramètres, comme le filtrage des textures ou l’environnement, que vous pouvez télécharger sans crainte. D’autres, comme le champ de vision ou le post-traitement, dépendent fortement de vos préférences et de vos appareils: par exemple, dans un jeu à la troisième personne, vous n’avez pas besoin de la vue périphérique d’un tireur de compétition, tandis que le lissage des contours est moins important que plus votre résolution native est élevée. Le TAA est un bon équilibre pour 1080p.

Nous ne recommandons pas d’augmenter le niveau de Détails supplémentaires, car bien qu’il ait un impact modeste, le résultat change peu ou rien. Nous n’avons même pas pu trouver de vraies différences en comparant les tests, pour être honnête. D’autre part, le benchmark garantit que les ombres des phares ont un grand impact sur la mémoire vidéo, mais en réalité il semble que leurs exigences soient bien inférieures à celles des ombres, des reflets et (surtout) des textures. Les effets tels que la profondeur de champ, le flou de mouvement ou la translucidité sont un peu au goût du consommateur: gardez à l’esprit que dans un jeu d’action, le flou peut aider à masquer partiellement un faible taux de FPS.

Graphiques Nvidia: GTX vs. RTX

Nvidia nous a fourni un PC avec lequel nous pouvons optimiser les performances de Watch Dogs Legion en haute qualité et expérimenter les technologies de raytracing et DLSS. Les deux sont disponibles lors de la configuration du jeu dans DX12, ce qui est également généralement un petit soulagement pour le processeur. Dans ce cas précis, nous parlons d’un jeu particulièrement exigeant et donc ces nouvelles sont un élément très important lorsqu’il s’agit de trouver le bon équilibre pour nous.

le Mode de performance DLSS (le seul recommandé si vous ne voulez pas jouer à 30 images) cela nous aidera à atteindre des taux de 60 FPS ou plus si nous passons de 720p ou 1080p à 4K, et c’est la réponse définitive pour jouer sans compromettre la qualité des ombres ou des textures. Les rayons de traçage peuvent nous coûter jusqu’à 30 FPS dans ces qualités – vous ne le remarquerez pas dans le test interne, mais vous le remarquerez dans la rue – nous sommes donc confrontés à une question purement personnelle: êtes-vous le type de personne habituée à explorer chaque coin et à profiter du monde du jeu, ou préférez-vous aller d’un point à l’autre en complétant des objectifs et en vous concentrant sur le action?

La distance des objets réfléchis sur certaines surfaces, ainsi que leur résolution, diminue sensiblement à mesure que nous diminuons la Qualité RT. Nous pensons que le réglage moyen est la meilleure option dans la plupart des cas, mais si cela ne vous dérange pas de sacrifier certaines performances, n’hésitez pas à opter pour le réglage élevé. Et si vous préférez utiliser une résolution native? Dans ce cas, on peut s’attendre à l’équilibre “classique” de 4K 30 FPS (stable) à haut ou ultra, selon le paramètre, sur un RTX 3080. Mais n’hésitez pas à utiliser DLSS lorsque cela est possible.

Conclusions (TL; DR)

Définissez des textures, des ombres et des reflets élevés – ils sont chers, mais également essentiels pour que le jeu reste beau. Si vous n’êtes pas très serré sur la VRAM, misez sur les reflets en ultra.

Essayez de réduire un peu l’échelle de résolution interne si ces paramètres élevés sont trop prohibitifs pour votre plate-forme.

Si vous avez très peu de mémoire vidéo, vous aurez du mal à obtenir de bons résultats visuels – le jeu aura l’air très plat. Vous pouvez le fermer à 30 FPS si vous ne voulez pas trop sacrifier.

Le processeur va considérablement limiter les performances du jeu quelle que soit la carte vidéo que vous utilisez.

DLSS en mode performance est presque un must si vous voulez jouer à plus de 30 FPS en 4K. Soyez prudent avec RT: cela peut consommer beaucoup de ressources entre un paramètre et un autre.

En savoir plus: Watch Dogs Legion and Optimization Guide.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');