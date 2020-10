Samsung travaille à un rythme soutenu avec l’expérience One UI, et l’un de ses outils les plus utiles, comme la fonctionnalité “ hors ligne ” de Find My Mobile, sort des États-Unis et de la Corée pour nous aider tous à trouver nos téléphones si nous les perdons.

Écrit par Damián García

Alors qu’ils décident d’inclure ou non un chargeur et des écouteurs avec leurs prochains smartphones, et bien qu’ils nous apprennent des nouvelles intéressantes comme le premier panneau au monde avec des densités allant jusqu’à 10000 pixels par pouce, la vérité est que Samsung continue de travailler à un bon rythme avec l’expérience de ses logiciels sur Android, élargir les accords et inclure des options intéressantes telles que le blocage du spam téléphonique grâce à Hiya.

Ce ne sera pas la seule nouveauté importante concernant les fonctionnalités implémentées sur One UI que nous verrons avant la fin de 2020, et c’est son application Trouver mon portable, Le service de recherche d’appareils perdus et / ou volés de Samsung, Il y a aussi des nouvelles que vous allez adorer en option recherche sans connexion Internet qui, à ce jour, n’était disponible qu’aux États-Unis et en Corée du Sud.

Voici comment fonctionne la recherche hors ligne de Find My Mobile

Eh bien, cette fonction de recherche “ hors ligne ” dans Find My Mobile se développe désormais à l’échelle mondiale tous les appareils Samsung exécutant Android 10 et installant des versions ultérieures à la v7.2.07.19 de l’application, comme nous l’ont annoncé les collègues d’Android Police.

La nouvelle fonctionnalité permettra de trouver nos appareils même s’ils ne disposent pas d’une connexion de données, chaque fois qu’un autre appareil Galaxy le rencontre, quelque chose qui fonctionne également avec les écouteurs Galaxy Watches et Galaxy Buds.

L’activer est aussi simple que appuyez sur la notification Localiser mon mobile ou accédez à l’application et sélectionnez la recherche hors ligne.

Dans tous les cas, il y a un côté sombre, car cette fonctionnalité nous permettra non seulement de trouver nos gadgets Samsung, mais aussi Notre mobile sera également utilisé pour identifier et retrouver ceux des autres utilisateurs:

Fondamentalement, il semble que ce que le géant sud-coréen essaie de faire est créer une sorte de réseau collaboratif dans lequel tous les appareils Samsung sont interconnectés et communiquer entre eux pour se rencontrer, qu’ils aient ou non une connexion, en utilisant des éléments tels que l’adresse MAC Bluetooth des appareils ou certaines données similaires, en tenant compte du fait que les écouteurs ou les smartwatches avec ce type de connectivité fonctionnent également.

Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons dire avec certitude, évidemment, eh bien Samsung n’a pas officiellement annoncé ou signalé le fonctionnement de ce service, mais seulement que cela fonctionne et que cela nous permettra de localiser facilement nos appareils.

Au moins, nous savons que les utilisateurs en Corée et aux États-Unis qui ont essayé le service ont fait état de bonnes critiques sur son fonctionnement, et que Samsung vous permet de crypter le dernier emplacement “ hors ligne ” connu pour assurer notre vie privée, même s’il le fait peut-être de manière quelque peu indéfinie, en fait.

Pour l’instant, en Europe, il a été signalé comme fonctionnel par les utilisateurs du blog néerlandais GalaxyClub et apparemment, il est déjà sur plus de marchés, donc il suffira de mettre à jour l’application à la version indiquée ci-dessus, v7.2.07.19, puis activez-le en suivant le Paramètres> Biométrie et sécurité> Localiser mon téléphone> Recherche hors ligne… Doit-on être sûr que le réseau collaboratif de Samsung est sécurisé?

