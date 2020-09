Le président Trump a lancé une idée sur la manière dont la plupart des Américains pourraient obtenir rapidement un nouveau chèque de relance.

«La plupart» étant le mot clé, puisque Trump a également souligné lors de récentes remarques à la Maison Blanche qu’il voulait s’assurer que les contrôles de relance via le plan qu’il propose ne finissent pas par aller aux «étrangers illégaux».

La source de financement que Trump a identifiée est un pool de fonds liés aux coronavirus qui ne sont apparemment pas utilisés pour le moment.

L’une des conséquences majeures du fait que le Congrès n’a pas encore finalisé un accord sur un nouveau programme de secours contre les coronavirus est le fait que les Américains ne savent pas encore quand ou si ils recevront un nouveau chèque de relance du gouvernement fédéral. En fait, si le Sénat finit par se prononcer sur le nouveau projet de loi de relance qui languit dans la chambre haute du Congrès depuis quelques semaines maintenant, cet état de choses se poursuivra. Parce que le projet de loi selon lequel le Sénat n’a pas encore pris de décision définitive n’inclut pas le financement de nouveaux chèques de relance dans le cadre de la combinaison d’avantages qui y figurent.

Entrez une nouvelle idée du président Trump, qui a apparemment trouvé un pot d’argent non utilisé au moment où il pense qu’il devrait être réorienté pour financer une nouvelle série de chèques de relance. L’une de ses seules stipulations est que l’argent ne finit pas par aller aux «étrangers illégaux».

«Ils sont entrés illégalement dans le pays, et maintenant nous leur donnons un chèque?» Trump a déclaré lors d’une allocution à la Maison Blanche vendredi, par Newsweek. «Nous voulons donner les chèques au peuple américain.»

Trump a souligné 300 milliards de dollars de fonds inutilisés liés à la relance qui étaient apparemment destinés à l’origine à être utilisés pour des prêts aux petites entreprises. C’était de l’argent provenant du plan de relance de 2,2 billions de dollars adopté par le Congrès en mars, qui comprenait un crédit de 454 milliards de dollars pour couvrir les pertes des programmes de prêt. Sur cette réserve d’argent, 259 milliards de dollars n’ont pas encore été engagés.

Cela semble être le pool de fonds auquel Trump faisait référence et pense qu’il pourrait être réutilisé pour financer une nouvelle vague de chèques de relance.

« Maintenant, nous avons 300 milliards de dollars dans un – un compte que nous n’avons pas utilisé – 300 milliards de dollars », a déclaré Trump. «Et nous sommes prêts à utiliser cela. Je serais prêt à le publier, sous réserve du Congrès, et à l’utiliser comme argent de relance, et cela irait directement au peuple américain. Nous avons donc 300 milliards de dollars sur un compte dont nous n’avions pas besoin, car tout va si bien avec l’économie. »

Le Sénat contrôlé par le GOP revient en session cette semaine, et l’une des actions que nous pourrions voir est un vote rapide sur un plan de relance soi-disant «maigre». L’idée étant que si un autre projet de loi de relance de plusieurs milliards de dollars continue de recueillir la poussière et ne parvient pas à recueillir suffisamment de soutien au Sénat, les législateurs pensent qu’une version allégée et «maigre» de la législation pourrait être une solution. Mais, encore une fois, cela pourrait très probablement ne pas inclure le financement nécessaire pour de nouveaux contrôles de relance.

«Encore une fois, nous avons 300 milliards de dollars prêts à être utilisés», a déclaré Trump lors de ses récentes remarques. «Tout ce que le Congrès a à faire est de dire:« Utilisez-le ». S’ils disent:« Utilisez-le », j’aimerais l’utiliser sans leur permission, mais je suppose que je ne suis pas autorisé à le faire. J’ai posé cette question. Le Congrès doit donc simplement dire: «Utilisez-le». Tout ce qu’ils ont à faire est de dire: «Utilisez-le», 300 milliards de dollars seront immédiatement mis dans notre système et aideront vraiment le peuple américain. »

