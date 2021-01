A deux semaines de l’investiture de son successeur, le démocrate Joe Biden, Donald Trump vient de signer un décret qui interdira, dans 45 jours, la transactions commerciales avec huit applications chinoises réputé, en corollaire du décret de mai 2019, qui a lancé le verrouillage de Huawei.

Le raisonnement est le même, les applications sous le contrôle de personnes en Chine, à Hong Kong et à Macao continuent de «menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie» des États-Unis et peuvent être utilisées comme des outils par le Parti communiste chinois pour espionner les citoyens américains, les employés fédéraux et les entrepreneurs du gouvernement.

Trump bloque huit applications

Le décret signé par Donald Trump bloque les transactions avec huit applications sous le contrôle présumé de la Chine. Comme les raisons de la commande, les logiciels chinois peuvent capturer une grande quantité d’informations utilisateur, y compris des informations identifiables et privées.

En conséquence, le gouvernement américain a décidé de bloquer un certain nombre de candidatures, à l’instar de ce que l’Inde a fait en septembre 2020. Elles sont, pour le moment, huit candidatures, bien que l’ordonnance stipule que le secrétaire continuera d’évaluer d’autres applications qui pourraient présenter un risque pour la sécurité nationale:

Alipay, une plateforme de paiement appartenant à Alibaba.

CamScanner, une application pour numériser des documents avec votre mobile.

Tencent QQ, une application de messagerie tout-en-un appartenant à Tencent.

Portefeuille QQ, la plateforme de paiement de QQ.

Partagez-le, une application pour envoyer des fichiers entre mobiles et autres appareils.

VMate, une courte plateforme vidéo et une application d’édition vidéo.

WeChat Pay, La plateforme de paiement WeChat de Tencent.

Bureau WPS, Suite bureautique KingSoft.

Dans les 45 jours, l’interdiction prendra effet pour les transactions de toute personne ou entité soumise à la juridiction des États-Unis avec les personnes qui développent les huit applications ci-dessus. En pratique, cela devrait signifier la suppression d’applications des magasins d’applications comme Google Play ou l’App Store.

Ce décret intervient environ cinq mois plus tard que le précédent qui visait bloquer les transactions avec ByteDance (propriétaires de TikTok) et WeChat, bien que ledit veto ait fini par être bloqué par la justice en août, puis suspendu à nouveau en décembre.

Via | Le bord

