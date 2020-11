De nombreux joueurs complètent leurs réglages avec une chaise qui complète leur équipement pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions, en conservant une posture ergonomique et confortable pour supporter de longues heures de jeux. Cependant, il existe également des situations où l’on cherche à obtenir une expérience plus réaliste, ce qui, lorsqu’on parle de jeux de course, se traduit par l’utilisation de sièges simulant celle d’un pilote. Aujourd’hui Trust présente deux nouvelles chaises et deux simulateurs de siège de course, des accessoires qui répondent aux deux situations et qui faciliteront le plaisir des joueurs avec leurs titres préférés.

GXT 712 Restro Pro, nouvelle chaise de jeu haut de gamme

Pour ceux qui recherchent une chaise de jeu de haute qualité, nous avons la nouvelle Trust GXT 712 Restro Pro, une chaise au design ergonomique et une base en métal capable de supporter 150 kilos avec un rembourrage haute densité à la fois sur son dossier et son siège. Réglable en hauteur et avec un dossier inclinable à 90 °, il est livré avec des coussins lombaires et cervicaux, ainsi que des accoudoirs 4D.

Ses garnitures en cuir polyuréthane végétalien et ses surpiqûres dorées sont complétées par des détails d’aspect et de toucher daim, lui donnant un look haut de gamme. La chaise de jeu GXT 712 Resto Pro sera disponible avec un prix de € 399

GXT 705 Ryon, la chaise de tous les gamers

La GXT 705 Ryon est la selle pour tous les joueurs de Trust, avec un cadre robuste et un rembourrage en mousse haute densité recouvert de cuir. Il a des accoudoirs rembourrés et est réglable en hauteur et en inclinaison.

Son design offre des options dans les finitions camouflage vert, rouge et blanc pour un prix de 184.99 €

Nouveau siège de simulateur GXT 1155 Rally Racing

Pour ceux qui recherchent une expérience de course avec la meilleure immersion, Trust nous propose le nouveau siège de simulateur GXT 1155 Rally Racing, qui comprend un support pour le volant et les pédales qui nous permettent de simuler la position que nous aurions dans une vraie voiture de course.

Sa base en métal est réglable dans la longueur des bras et des jambes, et peut être pliée pour se ranger rapidement lorsqu’elle n’est pas utilisée. Grâce à sa conception universelle, il peut être utilisé avec un PC ou une console, car il est compatible avec la plupart des volants et pédales du marché.

Le siège du simulateur GXT 1155 Rally Racing est en vente pour un à partir de 359,99 €

Adaptateur GXT 1150 Pacer Racing

Pour ceux qui préfèrent jouer depuis la selle, Trust a lancé son nouvel adaptateur de simulateur GXT 1150 Pacer Racing, qui peut être attaché à n’importe quelle selle et comprend deux bases solides avec une surface texturée pour diriger le volant, les pédales et le changement de vitesse. Cet adaptateur est entièrement réglable et présente une construction métallique robuste qui permet de régler la hauteur et la distance du volant, ainsi que l’angle et la distance de la pédale.

L’adaptateur peut être détaché de la chaise pour le stockage lorsqu’il n’est pas nécessaire, étant compatible avec n’importe quelle chaise de jeu ou de bureau. Quant à son prix, l’adaptateur de simulateur de course sort pour 159,99 €.

