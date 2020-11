Un ballon rose capable de nous garder au chaud en le tenant qui a été un grand succès au Japon.

Peu de personnages donnent plus envie de les embrasser que Kirby. Le personnage emblématique de Laboratoire Nintendo et Hal Il a montré sa férocité tout au long de près de 30 ans d’histoire, avec une multitude de jeux où il était le protagoniste et participant à Super Smash Bros.Ultimate et aux titres précédents de la série. Mais aucun de ses coups ne l’a amené à cesser d’être une créature de ce qui plus câlin, c’est pourquoi de Bandai ils présentent une peluche de la boule rose capable de nous réchauffer en l’entourant.

Son fonctionnement garde peu de mystère et ressemble à une couverture chauffante. En connectant Kirby à l’alimentation via un port de connexion USB, la peluche commencera à émettre de la chaleur de 42 à 46 degrés en quelques secondes, plus précisément une demi-minute. De plus, votre système est compatible avec les batteries externes, permettant aux utilisateurs de se sentir au chaud dans vos bras avec Kirby où qu’ils aillent. Dans les images suivantes, vous pouvez voir plusieurs exemples de son utilisation:

La peluche Kirby a une longueur totale de 33 centimètres et a été mise en vente au Japon au prix de 5480 yens – 43,97 € aux taux de change actuels. Le produit il est déjà en rupture de stock dans le magasin et il sera envoyé à ses heureux et chaleureux propriétaires en janvier.

Tout un succès sans aucun doute qu’il ne parviendra peut-être pas à l’Occident. Au lieu de cela, nous pouvons rechercher la chaleur en profitant de certaines des aventures de Kirby depuis la Nintendo Switch à la maison. Le dernier jeu vidéo de la série à sortir était Kirby Fighters 2, un bagarreur avec l’essence de Smash Bros. que Jesus Bella nous a présenté en septembre.

En savoir plus: Kirby et Peluche.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');