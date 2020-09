Beaucoup d’entre nous attendent l’arrivée de la nouvelle génération de consoles et avec eux pour voir à quoi ressemblera l’expérience de jeu, à la fois en raison des capacités des consoles elles-mêmes, ainsi que des jeux et des nouveaux accessoires que divers fabricants préparent déjà. .

Dans la section casque, l’un des fabricants qui a le plus à dire à cet égard est Turtle Beach, une entreprise qui a récemment annoncé une nouvelle série de certains de ses modèles les plus réussis, parmi lesquels les Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 pour Xbox qu’aujourd’hui nous analysons pour vous et que bien qu’il ne soit disponible que depuis quelques heures, nous avons pu tester pendant plusieurs jours.

Plus qu’une évolution, une nouvelle génération

Comme d’habitude, nous commençons cet examen à partir du moment où les écouteurs arrivent entre nos mains, ce qu’ils font dans une boîte où le gris clair prédomine, ce qui met en évidence les couleurs vertes typiques de la Xbox. Comme toujours, le protagonisme de cette box est pris par une représentation du casque et le détail de ses principales caractéristiques: connectivité directe avec Xbox, sans fil, adapté à une utilisation avec des lunettes, batterie 15 heures, etc. Des points que nous détaillerons tout au long de notre analyse et qu’ils répètent à nouveau au dos de la boîte avec la légende des préparatifs pour Xbox One et Xbox Series X. Cela ne le met pas mais cela devrait inclure la Xbox Series S, seulement que cela c’était un secret jusqu’à très récemment.

Nous passons au moment « dévoilé » dans lequel nous ouvrons la boîte pour trouver un fond en carton pressé noir, laissant finalement de côté les bases en plastique, ce qui est apprécié. On y retrouve les écouteurs eux-mêmes, protégés par un sac en plastique, un câble USB de type C vers microUSB et une boîte où l’on trouve le guide rapide d’utilisation, un autocollant Turtle Beach et une carte avec des informations d’aide.

Enfin, il est temps de retirer les écouteurs de leur étui et de voir quelle impression cela nous laisse. La première chose est que par rapport à Furtif 300 que nous avons testé il y a quelques mois, les sensations d’entrée sont déjà perceptibles à un autre niveau.

Ce modèle est disponible en noir et blanc, ce dernier étant celui qui est tombé entre nos mains. Pour préciser que nous sommes confrontés à un appareil conçu pour Xbox, avec la couleur principale, nous avons quelques détails en vert qui lui donnent une touche de couleur. Cela se trouve sur le contour des bonnets, à l’intérieur des coussinets et sur le logo à l’extérieur des bonnets.

Le bandeau a un extérieur en plastique haute densité avec le nom de Turtle Beach en relief et un intérieur rembourré pour se mouler à notre tête.

À la fin de ce serre-tête, nous trouvons des rallonges qui vous permettent d’ajuster les écouteurs, qui ont également une série de marques afin que nous puissions savoir dans quelle position nous faisons mieux. Pour joindre le bandeau et les bonnets, nous avons un système qui permet à la couche de bonnet de tourner de 90 degrés, grâce auquel nous pouvons retirer les écouteurs et laisser les bonnets reposer confortablement sur notre poitrine. Il permet également une légère inclinaison horizontale, ce qui augmente l’ajustement.

Fonctionnalité Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 conception circumaurale Il n’est ni circulaire ni ovale, mais suit plutôt le contour naturel de l’oreille pour une meilleure fermeture. L’extérieur des lunettes montre le logo de la marque en relief en vert, tandis qu’à l’intérieur, nous trouvons des coussinets doublés de tissu qui permettent une utilisation même avec des lunettes.

Un point que j’aime toujours à propos de ces tampons est que nous pouvons les enlever et les laver, ce qui révèle également la conception de la zone du haut-parleur, qui a une bride dans la zone inférieure qui est un autre aspect à rechercher mieux ajustement.

Au quotidien, ce design général est très confortable, il s’adapte parfaitement bien qu’avec un ajustement peut-être trop serré. Les pads sont très confortables et offrent une bonne isolation passive qui nous aide à mieux percevoir le son de vos enceintes.

Xbox Wireless et un microphone bien amélioré

Dans cette deuxième génération, Turtle Beach a choisi un nouveau design pour son microphone, qui bien qu’il conserve un système de pliage pour l’activer ou le muter, est désormais intégré dans le corps du verre et non à l’extérieur de celui-ci, ce qui ne m’a pas convaincu. dans les modèles précédents de la marque.

Ce le microphone est maintenant plus grand, comptant sur sensibilité et performance plus élevées. Cela signifie qu’en le testant, mes coéquipiers ont pu apprécier ma voix plus clairement et avec une plus grande puissance, permettant une meilleure communication en jouant. De plus, nous pourrons entendre notre voix, quelque chose de plus utile qu’il n’y paraît puisque lorsque nous ne l’avons pas souvent, nous avons tendance à élever la voix pour nous écouter, ce qui n’est certainement pas confortable pour les autres membres de la famille.

C’est peut-être l’une des pièces qui s’est le plus améliorée par rapport à la génération précédente, étant désormais à la hauteur du reste de l’appareil. Sans aucun doute, une évolution que tous ceux qui jouent en équipe apprécieront.

Les Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 pour Xbox sont sans fil et utilisent le système Xbox Wireless pour le couplage, c’est-à-dire le même que l’on peut trouver avec les commandes compatibles avec la console Microsoft. Nous pouvons également l’utiliser avec un PC Windows 10, bien que dans ce cas, nous aurons besoin d’un adaptateur. La bonne chose à propos de ce système est que nous pouvons nous passer de câbles et avoir toujours une stabilité sans fissures dans la connexion.

Toutes les commandes des écouteurs sont situées sur la coupelle droite, tout comme le microphone. Dans l’ordre de l’arrière vers l’avant, nous trouvons le contrôle du volume du jeu, le contrôle du volume du chat, un bouton pour les différents modes, le bouton marche-arrêt et un port USB de type C. Avec ce dernier, nous avons un voyant qui indique l’état du casque et un bouton qui permet la connexion sans fil Xbox.

En ce qui concerne le bouton d’appairage, son fonctionnement est le même que celui que nous avons avec une télécommande, puisque son comportement est le même. Appuyez simplement dessus et appuyez sur le bouton d’appairage de la console pour qu’ils soient liés.

Concernant le bouton « Mode », il nous permet de basculer entre quatre modes prédéfinis– Amplificateur de basse, son personnalisé, amplificateur d’aigus et de basse et amplificateur de voix. Celles-ci nous permettent de choisir le type de son que nous voulons, ce qui, selon le jeu, peut faire la différence. Cela rejoint également le Système auditif surhumain Turtle Beach, une technologie appartenant à Turtle Beach qui rend audibles ces sons faibles qui dans d’autres appareils passent inaperçus, comme les pas d’un ennemi essayant de se faufiler sur vous.

Dans cet appareil, il n’y a pas de logiciel compliqué à utiliser, se limitant à fournir un petit programme « Turtle Beach Audio Hub », qui nous permet de mettre à jour l’appareil et de contrôler le niveau audio.

Spécifications Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Caractéristiques: Connexions: Périphériques Xbox One, Xbox Series X, Windows 10 avec Xbox Wireless intégrée – Connexion sans fil directe Périphériques Windows sans Xbox Wireless intégrée – Adaptateur Windows sans fil Xbox requis (non inclus) Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz Haut-parleurs: 50 mm avec aimants en néodyme Conception du coussin d’oreille: circumaural (fermé) Matériau du coussin d’oreille: tissu rembourré Conception du microphone: flip-up omnidirectionnel Batterie: lithium polymère rechargeable 900 mAh

Utiliser l’expérience

Avant de commencer à vous parler de l’expérience que le nouveau Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 nous a offert, il faut dire qu’ils ont des haut-parleurs de 50 mm avec des aimants en néodyme et une fréquence de 20Hz – 20kHz. Etant sans fil il faut aussi prendre en compte son autonomie, qui grâce à une batterie de 900 mAh nous promet jusqu’à 15 heures d’utilisation.

La première chose est de dire que ses haut-parleurs offrent une puissance sonore surprenante, étant difficile d’avoir à atteindre le maximum dans n’importe quel jeu. En termes de qualité, ils ne sont pas loin derrière et avec un son riche en nuances et des basses puissantes, nous avons un système Audition surhumaine étonnamment efficace, ce qui nous a permis de sauver la situation à plusieurs reprises en étant capable de percevoir les pas de l’ennemi dans des situations où nous avions normalement besoin qu’ils soient beaucoup plus proches. Ici, nous disons qu’il faut progressivement s’y habituer, car il semble parfois que les ennemis sont plus proches qu’ils ne le sont en réalité.

Une autre chose est le microphone, l’un des aspects que nous avons le plus aimé. Nos voix sont fortes et claires, ce que mes coéquipiers ont apprécié depuis le moment où j’ai commencé à les utiliser. Ceci, combiné à la possibilité de contrôler séparément le volume du chat et du jeu, rend la communication en multijoueur soit parfaitea, ce qui fait la différence avec des jeux comme Call Of Duty Warzone et autres.

Une batterie très solvant s’ajoute à la facilité d’appairage, dont les tests ont dû être effectués dans des situations plus complexes auxquelles je l’ai soumis, puisque dans mon cas J’ai réussi à dépasser les 15 heures d’autonomie promises à plusieurs reprises. Ceci dans un appareil sans fil est un excellent ajout, car il vous permet de vous soucier de l’autonomie. En ce qui concerne la charge, j’aime le port USB Type-C, mais j’aurais honnêtement apprécié que le câble de charge soit au moins deux fois plus long qu’il semble pathétiquement court.

A tout cela pour dire que j’ai beaucoup aimé l’amélioration de la conception générale, en particulier le système de micro plus intégré dans le corps et le pouvoir de le muter à mi-chemin. Il n’est pas nécessaire de l’abattre complètement pour le faire muter, sinon plus de la moitié il le permet déjà, ce que mes coéquipiers apprécient quand je bois quelque chose au milieu d’un match et qui leur vient comme une rivière qui déborde. Pour m’améliorer, j’aurais apprécié l’utilisation de métal dans le bandeau pour lui donner plus de résistance et que les coussinets aient été améliorés pour favoriser la transpiration, avec les dernières journées chaudes j’ai remarqué qu’à ce stade, il y avait place à l’amélioration.

Conclusions

Les Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 sont désormais disponibles sur le site Web de la société au prix de 99,99 €, ce qui en fait un excellent appareil en termes de rapport qualité-prix. Il est clair que certains aspects peuvent encore être améliorés, mais son confort d’utilisation, sa qualité sonore et un microphone remarquable en font un casque fortement recommandé pour tout propriétaire de console Xbox.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 pour Xbox

99,99 €

Pour

Son clair et puissant Microphone remarquable avec un son clair et puissant Connectivité sans fil stable et facile à coupler Qualité de conception et de construction Très confortable à utiliser Commandes très accessibles

Contre

Des coussinets qui contrôlent peu la chaleur

